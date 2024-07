Nashville nomeia assistente dos EUA BJ Callaghan como treinador principal

O Nashville SC contratou o assistente técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, BJ Callaghan, para ser seu próximo técnico, informou o clube da MLS na quarta-feira.

Callaghan, 43, se juntará oficialmente ao clube em 22 de julho, antes da partida da Copa da Liga do Nashville contra o Mazatlán FC em 31 de julho.

Callaghan é o segundo assistente a deixar a seleção masculina dos EUA após sua eliminação da Copa América, com o treinador de goleiros Fabian Otte se juntando ao Liverpool.

Callaghan passou os últimos cinco anos como assistente técnico do técnico dos EUA Gregg Berhalter.

Ele também atuou como gerente interino da equipe antes de Berhalter ser recontratado pela USSF em junho de 2023.

Durante seu período no comando, ele levou a seleção masculina dos EUA ao título da Liga das Nações da Concacaf de 2023 e guiou um time majoritariamente reserva às semifinais da Copa Ouro de 2023.

Seu histórico no comando foi de 4-0-3, já que a derrota nos pênaltis para o Panamá na Copa Ouro conta oficialmente como empate.

BJ Callaghan foi o técnico interino da seleção masculina dos EUA em 2023. Imagens Getty

Ele retornou ao seu papel como assistente técnico após a recontratação de Berhalter.

“Assumir a posição de treinador principal no Nashville SC é uma oportunidade incrível e um próximo passo emocionante na minha carreira”, disse Callaghan. “Quero estender meus sinceros agradecimentos a Gregg Berhalter por sua orientação e apoio durante todo o meu tempo com a Seleção Masculina dos EUA.

“A experiência que adquiri aqui foi inestimável e sou profundamente grato pelos relacionamentos e memórias criadas ao longo do caminho.

“Embora eu esteja emocionado por embarcar nessa nova jornada, é agridoce deixar um time e uma equipe em que acredito tão profundamente. Tenho total confiança na excepcional equipe técnica que temos e sei que o time está em ótimas mãos”, disse ele.

“À medida que nos aproximamos da Copa do Mundo de 2026, estarei torcendo pelo time a cada passo do caminho. Obrigado a todos na US Soccer pelo apoio e camaradagem — foi realmente uma honra.”

O gerente geral do Nashville, Mike Jacobs, chamou a chegada de Callaghan de o início de uma nova era.

“BJ tem uma tremenda quantidade de experiência que abrange todos os níveis do futebol nos níveis mais altos do jogo e se destacou em todo o ecossistema da MLS”, disse Jacobs. “Ele é um líder excepcional que tira o máximo dos jogadores e times que treinou e traz uma mentalidade trabalhadora e implacável para o nosso clube.

“BJ está pronto para esta oportunidade de continuar a construir e desenvolver uma cultura vencedora e é a pessoa certa para impulsionar a ambição de sucesso do nosso clube.”

Antes de sua passagem pela seleção masculina dos EUA, ele trabalhou para o Philadelphia Union, começando como treinador da academia em 2012 antes de se juntar à equipe do técnico Jim Curtin em 2014.

Ele permaneceu no Sindicato até se juntar à equipe da Marinha dos EUA em 2019.

Callaghan começou como assistente em vários programas, incluindo Ursinus College, Saint Joseph’s University e Villanova University.

Ele também trabalhou como treinador de jovens na área da Filadélfia nos programas FC Delco, Montgomery Soccer Club e EPYSA/Região I ODP.