Nate Diaz diz que perdeu US $ 9 milhões na luta Masvidal e processa Fanmio

Nate Diaz diz que lhe foi prometido US$ 10 milhões por sua briga com Jorge Masvidal … mas ele afirma que nunca recebeu 90% do dinheiro – e agora está tentando conseguir o dinheiro que diz merecer!

O advogado do ex-astro do UFC, Jeremiah Reynolds, entrou com a ação no Tribunal Distrital dos EUA em Miami na segunda-feira… menos de duas semanas depois que ele e Masvidal se enfrentaram em uma luta de boxe no Honda Center em Anaheim.

Diaz afirma na ação, obtida por TMZ Esportesque antes de entrar no ringue com Game Bred … ele fez um acordo com o promotor Salomão Engel e sua empresa, Fanmio, na qual concordou em aceitar a luta em troca de um pagamento de US$ 9 milhões.

Mas Diaz diz que depois de derrotar Masvidal em 6 de julho em um confronto de 10 assaltos… Engel se recusou a pagar. Segundo Diaz, Engel disse que não poderia fornecer os recursos porque não lucrou com a luta como esperava.

O processo também alega que Engel disse a Diaz que não poderia pagá-lo, apesar dos acordos verbais e escritos, porque sua esposa poderia se divorciar dele devido à perda financeira.

Diaz está processando por fraude e quebra de contrato… afirmando nos documentos que ele nunca teria entrado no ringue com Masvidal se soubesse que não estava sendo pago.