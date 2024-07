Nate Diaz e Jorge Masvidal compartilham o confronto final antes da luta de boxe

Nate Diaz e Jorge Masvidal não têm mais nada a dizer um ao outro.

Na sexta-feira, Diaz e Masvidal bateram o peso para a luta de boxe meio-pesado de 10 rounds que acontecerá neste sábado no Honda Center em Anaheim, Califórnia, chegando a 175,6 e 175,2 libras, respectivamente.

Embora os lutadores tenham feito a pesagem na manhã de sexta-feira, eles participaram de uma pesagem cerimonial na tarde de sexta-feira e então tiveram um confronto final antes do grande evento, com o anfitrião Jimmy Lennon Jr. declarando: “Vamos fazer nossos lutadores se enfrentarem com a segurança pronta e necessária”.

As palavras de Lennon não se mostraram proféticas, pois Diaz e Masvidal ficaram bem distantes um do outro, ficando a vários metros de distância antes de darem suas entrevistas finais, com Diaz abrindo a cortina do evento cerimonial.

“Ei, essa merda toda é um boné. Eu já me pesei esta manhã”, disse Diaz antes de sorrir, fazer o sinal da paz e sair do palco.

Masvidal, por outro lado, teve uma mensagem mais tradicional antes da luta no sábado.

“Só mais uma soneca”, disse Masvidal. “Eu consigo dar conta de todo esse trabalho que venho fazendo desde janeiro. Agradeço ao meu senhor e salvador Jesus Cristo por cada momento, cada coisa. Vou dar uma surra amanhã, quer vocês gostem ou não. Estou aqui para fazer meu trabalho, vou matar alguém amanhã. Toda essa conversa fiada acabou, agora nós vamos lutar, e ou meu acampamento era o certo ou o dele era o certo, mas vamos descobrir amanhã. Vejo vocês lá.”

O card Last Man Standing: Nate Diaz vs. Jorge Masvidal acontece neste sábado, com o card principal começando às 21h ET e está disponível para compra pay-per-view no Fanmio, DAZN e UFC Fight Pass. Você pode conferir o restante dos resultados da pesagem aqui.