Nate Diaz move ação contra Fanmio e alega que lhe devem US$ 9 milhões pela luta contra Jorge Masvidal

Nate Diaz entrou com uma ação judicial contra a Fanmio, alegando que a empresa ainda lhe deve US$ 9 milhões de sua bolsa contratada por sua recente luta de boxe contra Jorge Masvidal.

O processo foi aberto no Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Sul da Flórida, na segunda-feira. O TMZ inicialmente relatou a notícia. A Fanmio atuou como promotora da luta de Masvidal.

No documento de 17 páginas obtido pelo MMA Fighting, Diaz destaca especificamente a Fanmio e o proprietário/presidente Solomon Engel por supostamente concordarem em pagar a ele uma quantia de $ 10 milhões pela luta contra Masvidal. O processo alega que a Fanmio concordou em pagar a Diaz $ 1 milhão adiantado com o pagamento adicional de $ 9 milhões devido após a luta.

Diaz alega “fraude total” por parte da Fanmio e Engel após garantir o pagamento de US$ 10 milhões tanto contratualmente quanto verbalmente.

Apesar de um Honda Center lotado em Anaheim para o evento, onde Diaz obteve uma vitória por decisão majoritária sobre Masvidal, o processo alega que a Fanmio agora está se recusando a pagar a ele a bolsa contratada integralmente. Do processo aberto na segunda-feira:

“Fanmio e Engel agora estão renegando suas promessas e garantias escritas e orais de pagar US$ 9 milhões devidos a Diaz porque eles alegam que vão perder dinheiro no evento. Em uma onda de ligações desesperadas aos representantes de Diaz após o evento, Engel desanimadamente se arrastou dizendo que perderia mais dinheiro do que havia previsto no evento se pagasse a Diaz o que havia prometido e que sua esposa poderia se divorciar dele por causa das perdas financeiras. Engel chegou a ameaçar que ele poderia ter que declarar falência para evitar pagar a Diaz o que ele devia.”

O processo alega que Fanmio e Engel “mentiram intencionalmente” para Diaz e seus representantes sobre ter dinheiro reservado para fazer o pagamento integral de seu salário contratado e afirmou que o advogado da empresa lhes enviou a papelada por escrito que garantia o pagamento, com os fundos supostamente mantidos em uma “conta de cobrança independente”.

Desde o fim da luta, Diaz alega que não recebeu pagamento, o que levou à abertura de um processo contra Fanmio e Engel.

Diaz agora também busca danos punitivos “com base na má conduta intencional e fraude” supostamente cometidas pela Fanmio e Engel.