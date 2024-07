Nate Diaz quer revanche entre Jake Paul e Leon Edwards após vingar derrota de Jorge Masvidal; responde a Conor McGregor

Nate Diaz riscou uma revanche de sua lista de desejos no sábado.

Em sua segunda luta com Jorge Masvidal, Diaz derrotou seu antigo rival do UFC por decisão majoritária em uma luta de boxe de 10 rounds no Honda Center em Anaheim, Califórnia. Não foi uma reviravolta clássica — a primeira luta deles aconteceu sob as regras do MMA no UFC 244, onde Masvidal derrotou Diaz por interrupção médica — mas é uma na coluna de vitórias para Diaz do mesmo jeito.

Agora que ele vingou essa derrota, Dia tem outros inimigos do passado em mente. No ringue após a luta, Diaz chamou Jake Paul e o campeão dos meio-médios do UFC Leon Edwards como oponentes que ele gostaria de vencer depois de sofrer derrotas anteriores para eles, e ele discutiu esses nomes mais profundamente falando com a mídia.

“Só de cabeça, eu gostaria de dar uma ideia [Paul’s] bunda”, disse Diaz na coletiva de imprensa pós-luta da noite. “Gostaria de vencer Leon Edwards, que é o melhor lutador do mundo atualmente, com 170 [pounds]. Acho que é algo importante que realmente traz algo que eu possa pegar e colocar em uma caixa de credenciais, é isso que estou buscando. Não estou jogando por nenhuma luta divertida, porque essa merda não é divertida.”

Paul derrotou Diaz por decisão majoritária em agosto passado, no que foi a estreia de Diaz no boxe após uma temporada de 15 anos no UFC. Depois que Diaz mencionou Paul ao vivo na transmissão de sábado, “The Problem Child” respondeu nas redes sociais.

“F*da-se, Nate Diaz, você é uma vagabunda que se esquivou da minha oferta de US$ 15 milhões da PFL”, escreveu Paul no Twitter, referindo-se a um desafio anterior que ele havia feito para Diaz lutar com ele na PFL sob as regras do MMA.

Apesar dessa resposta, Diaz parece confiante de que a revanche é uma possibilidade.

“É bem realista pra caralho, no que me diz respeito”, disse Diaz. “A única coisa que me veio à cabeça é que quem acha que é f*dido e apertado pode levar uma surra.”

Quanto a Edwards, ele enfrentou Diaz no UFC 263 em junho de 2021. Embora Edwards tenha vencido por decisão confortável, ele foi abalado duramente por Diaz no quinto round, um momento que Diaz tem usado como um símbolo de orgulho desde então. Edwards mais tarde derrotou Kamaru Usman pelo título dos meio-médios do UFC e está programado para defendê-lo contra Belal Muhammad no evento principal do UFC 304 em 27 de julho.

No sábado, Diaz foi um vencedor nos cartões de pontuação pela primeira vez em quase cinco anos. Quando perguntaram a Diaz o que ele pensava sobre Masvidal criticando a arbitragem, ele sugeriu que os socos poderosos de Masvidal não eram tão eficazes quanto pareciam.

“Acho que ele deu os golpes mais fortes e tentou nocautear, mas não conseguiu fazer nada”, disse Diaz. “Eu nunca me machuquei de verdade. Ele me acertou com algumas coisas, eu fiquei tipo, ‘Tudo bem, filho da p*ta, não vou deixar você fazer isso de novo.’ Se fosse [less] rodadas, acho que poderíamos ter causado muito mais danos, mas foram 10 rodadas, então tratei assim.”

Outro antigo oponente de Diaz virou manchete na noite da luta quando Conor McGregor tuitou que apostou US$ 500.000 em Diaz, um azarão de quase 3 para 1, para derrotar Masvidal. Quando Diaz venceu, essa aposta de seis dígitos se transformou em um pagamento de US$ 1.625.000, de acordo com McGregor.

Diaz e McGregor se envolveram em uma dupla de lutas de sucesso no UFC em 2016, com cada homem tendo uma vitória em sua série. Contado sobre o sucesso de McGregor no jogo, Diaz ficou perplexo.

“Isso é legal,” Diaz disse com um sorriso. “Bom trabalho para nós.”