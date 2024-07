Nate Diaz reage ao saber que seu adversário Conor McGregor ficou mais rico ao ganhar uma aposta por causa dele

Conor McGregor adicionou uma quantia substancial à sua fortuna depois de ganhar £ 1,2 milhão apostando em Nate Diaz triunfar sobre Jorge Masvidal em sua recente luta de boxe. A rivalidade entre Masvidal e Diaz remonta à luta no UFC de 2019, que terminou em uma paralisação polêmica devido a um corte severo no Diazlevando a uma Masvidal vitória. A tensão não resolvida levou a uma revanche cinco anos depois, desta vez no ringue de boxe.

Antes da luta, McGregor apoiou publicamente seu antigo rival do UFC Diazcom quem tem um histórico de 1-1, apostando alto em Diaz para vingar sua perda anterior.

“Decidi apostar US$ 500.000 em Diaz para vencer a luta de boxe desta noite”, disse McGregor.

“Alcance, forma, experiência, apenas as mãos sendo usadas, não consigo imaginar Masvidal causando qualquer problema a Nate em um ringue de boxe… US$ 500 mil me dão de volta US$ 1.625.000 no total.”

A reação de Diaz

Diaz conseguiu derrotar Masvidal por decisão da maioria, garantindo McGregorvitória significativa de ‘s. Após sua vitória, ele foi questionado sobre McGregordecisão bem-sucedida de apostar nele.

“Isso é legal, bom trabalho para nós,” Diaz respondeu.

McGregor e Diaz compartilhar uma história rica, com Diaz entregando McGregor sua primeira derrota no UFC em março de 2016 antes McGregor empatou o placar em uma revanche cinco meses depois.

Desta vez foi Diazé a vez de reivindicar a vitória em uma revanche, usando seu volume implacável de socos para durar mais Masvidalataques poderosos.