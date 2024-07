Nate Diaz se vinga com vitória por decisão majoritária sobre Jorge Masvidal em batalha de ida e volta

Nate Diaz esperou quase cinco anos e migrou para um novo esporte para finalmente se vingar de Jorge Masvidal após perder para ele no UFC.

Em uma luta de boxe de 10 rounds realmente divertida, Diaz recebeu a aprovação por decisão majoritária sobre Masvidal enquanto os veteranos do UFC trocavam golpes em uma batalha de vai e vem na frente de uma multidão lotada no Honda Center em Anaheim, Califórnia. A diferença com os dois juízes que pontuaram a luta para Diaz parecia ser seu volume e pressão implacáveis, que constantemente mantinham Masvidal em desvantagem.

De sua parte, Masvidal definitivamente acertou os golpes mais poderosos, mas isso não influenciou os placares que acabaram lhe custando a luta. No final, os juízes marcaram a disputa em 97-93 e 98-92 para Diaz, com o terceiro árbitro em 95-95 como um empate.

Isso ainda foi o suficiente para Diaz conseguir a vitória em sua segunda luta de boxe profissional.

“É bom fazer o trabalho”, disse Diaz depois. “Missão cumprida. Eu podia sentir o amor aqui fora todas as vezes. Um grito para a Califórnia. É tudo amor. Sempre foi respeito por qualquer um com quem estou lutando. Ele apareceu e veio lutar, e eu também, então está tudo bem.”

Foi uma performance clássica de Diaz logo no início, quando ele saiu dando socos em grupo, indo para a cabeça e corpo e apoiando Masvidal contra as cordas. Aquele estilo de morte por 1.000 cortes que funcionou tão bem para Diaz no MMA pareceu se traduzir para ele no boxe também, enquanto não mostrou medo de entrar no bolso para as trocas com Masvidal.

O começo lento de Masvidal pode ter sido sua maneira de descobrir seu alcance e timing com a produção ofensiva cheia de pressão de Diaz. Masvidal finalmente começou mais no segundo round com uma esquerda dura e um gancho de direita que pegou Diaz olhando enquanto os veteranos do UFC trocavam socos.

Masvidal claramente tinha o melhor poder, pois continuou a quebrar Diaz com golpes mais duros no começo, mas Diaz não recuou. Em troca, Diaz se concentrou em um jab de liderança habilidoso com sua mão direita seguido por uma esquerda atrás dela, enquanto mantinha seu volume.

Os socos rápidos de Diaz não diminuíram, mas Masvidal estava realmente começando a se acalmar enquanto lançava fortes ganchos de esquerda e direita na cabeça e no corpo.

Dito isso, quando a luta avançou para o quinto round, Diaz realmente começou a despejar os socos e Masvidal claramente teve que se controlar. Masvidal não estava dando tantos socos quanto Diaz, mas quando ele finalmente soltou suas mãos, ele estava querendo causar dano com cada golpe que descarregasse.

O ritmo notável de Diaz desgastaria um corredor de maratona e ele não diminuiu nem um pouco o ritmo enquanto continuava empurrando Masvidal para trás em direção ao canto ou às cordas. A abordagem econômica de Masvidal era jogar na defesa e escolher quando ele descarregaria um grande contra-ataque.

A batalha de vai e vem se desenrolava dessa forma em quase todos os rounds, com Diaz apimentando com combinações que o faziam lançar quatro e cinco socos em sucessão. Masvidal se cobria jogando na defesa e então ele revidava com golpes enormes que chicoteavam o queixo de Diaz enquanto o suor voava.

Conforme o tempo passava no round final, Diaz acertou Masvidal com um uppercut bem cronometrado e então ele voltou para aquela mesma direita cortante que serviu como seu melhor soco da noite. Masvidal então desarmou outro gancho de esquerda massivo enquanto eles continuavam se atacando até o gongo soar.

Muitas rodadas realmente se resumiram a se os juízes favoreceram o volume de Diaz versus o poder de Masvidal. No final, Diaz obviamente recebeu o aceno, para desgosto de Masvidal.

“Achei que tinha vencido”, disse Masvidal. “Achei que tinha acertado os golpes mais fortes. Podemos fazer isso de novo, estamos 1-1. Vamos encontrar um lugar e fazer de novo. Definitivamente achei que tinha acertado golpes mais significativos. Os golpes mais fortes, 100 por cento eu os acertei. Nate quer correr de novo, podemos.”

Considerando a forma como o público reagiu e a fanfarra em torno dos dois lutadores, não seria difícil colocá-los novamente no ringue, especialmente depois de um show divertido na noite de sábado.

Embora isso seja definitivamente possível, Diaz já está de olho em vingar outra derrota do passado e, então, talvez retornar ao seu antigo reduto no UFC.

“Eu vou ser o cuzão do Jake Paul e estou disposto a lutar com o boxeador mais bem classificado que eu puder encontrar”, disse Diaz. “Meu principal objetivo é ser o melhor lutador do mundo, então eu quero voltar e ganhar um título do UFC. Leon Edwards, Jake Paul e qualquer outra pessoa, vocês estão mortos.”