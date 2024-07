Nate Diaz se vinga de Jorge Masvidal com vitória no boxe

Demorou quase cinco anos, mas Nate Diaz finalmente se vingou de Jorge Masvidal em um ringue de boxe profissional no sábado.

Diaz derrotou Masvidal por decisão majoritária em sua luta de 10 rounds, que foi a atração principal de um evento pay-per-view no Honda Center em Anaheim, Califórnia. Dois dos três juízes que pontuaram a luta, que teve uma ação competitiva e de vai e vem, marcaram para Diaz por meio de pontuações de 98-92 e 97-93. Um terceiro marcou um empate em 95-95.

A vitória vingou a derrota de Diaz por nocaute técnico no terceiro round para Masvidal em novembro de 2019, quando os dois se encontraram na primeira luta pelo título BMF do UFC. Masvidal venceu quando um médico decidiu que Diaz não poderia continuar devido a um corte; Diaz não concordou. Após a vitória de sábado, Diaz pediu mais duas revanches, Jake Paul, que o derrotou no boxe no ano passado, e o campeão do UFC Leon Edwards.

“Vou acabar com a bunda do Jake Paul e estou disposto a lutar contra o boxeador de maior classificação que eu puder encontrar”, disse Diaz. “Meu principal objetivo é ser o melhor lutador do mundo, então quero voltar e ganhar um título do UFC. [UFC welterweight champion] Leon Edwards, Jake Paul e qualquer outra pessoa, vocês estão mortos.”

Estatísticas do CompuBox Punch Socos Diaz Masvidal Total desembarcado 151 182 Total lançado 740 654 Por cento 20% 28% Jabs acertados 36 30 Jabs lançados 316 204 Por cento 11% 15% O poder aterrissou 115 152 Poder lançado 424 450 Por cento 27% 34%

Masvidal, 39, que se aposentou do MMA em abril, mas já deu indícios de um possível retorno, disse que discordava dos placares e pediu uma terceira luta contra Diaz.

“Achei que tinha vencido”, disse Masvidal. “Achei que tinha acertado os golpes mais fortes. Podemos fazer isso de novo, estamos 1-1. Encontraremos um lugar e faremos de novo.”

Foi uma performance clássica de Diaz, já que ele simplesmente sobrecarregou Masvidal com volume ao longo da luta de 175 libras. Masvidal pareceu acertar os golpes mais fortes, mas o queixo notório de Diaz se manteve firme, e seu ritmo foi uma arma para ele a noite toda. Às vezes, ele ria e dava as costas para Masvidal, e os dois continuaram a disparar socos até o gongo final.

O evento foi ao ar na DAZN e foi copromovido pela Real Fight Inc. de Diaz e pela Gamebred Boxing de Masvidal. Ele contou com outros nomes conhecidos do mundo dos esportes de combate, incluindo o ex-campeão do UFC Anthony Pettis, que perdeu para o companheiro de equipe de longa data de Diaz, Chris Avila.