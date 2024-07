Nate Diaz vs. Jorge Masvidal 2 transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting fará uma festa para assistir ao combate Nate Diaz x Jorge Masvidal no evento de sábado no Honda Center em Anaheim, Califórnia. Diaz e Masvidal competirão em uma revanche em uma luta de boxe de 10 rounds.

Junte-se a Mike Heck e José Youngs, do MMA Fighting, para assistir à luta principal entre Diaz e Masvidal, além do co-evento principal entre Daniel Jacobs e Shane Mosley Jr. e a disputa em destaque entre o ex-campeão peso leve do UFC Anthony Pettis e o destaque do Team Diaz, Chris Avila.

Em seu primeiro encontro, Diaz e Masvidal lutaram pelo título inaugural da BMF no evento principal do UFC 244 no Madison Square Garden em novembro de 2019. Masvidal pareceu sensacional na luta, ganhando uma vitória por nocaute técnico no terceiro round por interrupção médica. “Gamebred” buscará sua primeira vitória desde que derrotou Diaz após perder quatro seguidas, incluindo duas lutas pelo título dos meio-médios para Kamaru Usman.

Diaz compete em sua segunda luta consecutiva de boxe profissional após lutar pelo fim de seu contrato com o UFC com uma vitória por finalização sobre Tony Ferguson no UFC 279 em setembro de 2022. Em agosto passado, Diaz perdeu por decisão unânime para Jake Paul em sua estreia no boxe profissional.

Assista à festa de Diaz x Masvidal do MMA Fighting por volta das 23h ET / 20h PT antes do início do evento Pettis x Avila.