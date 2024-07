Nate Diaz vs. Jorge Masvidal: Atualizações rodada a rodada ao vivo

O MMA Fighting traz atualizações ao vivo, round a round, de Nate Diaz x Jorge Masvidal para uma das lutas de boxe mais esperadas do ano no Honda Center em Anaheim, Califórnia, na noite de sábado.

O evento principal está previsto para começar por volta das 12h ET no pay-per-view DAZN e PPV.com. Confira nossa página de resultados Diaz vs. Masvidal para descobrir o que aconteceu no undercard.

Nate Diaz (0-1) tentará se recuperar da derrota por decisão unânime para Jake Paul em agosto passado, em sua estreia no boxe profissional.

Jorge Masvidal (1-0) não tem uma luta de boxe profissional desde 2005. Ele derrotou Joseph Benjamin por decisão majoritária. Ele não compete desde que perdeu sua luta final no UFC para Gilbert Burns no UFC 287 por decisão unânime em abril de 2023.

Confira o blog ao vivo de Diaz x Masvidal abaixo:

O próximo é Nate Diaz x Jorge Masvidal.

Rodada 1: Diaz sai atacando o corpo. Masvidal começa canhoto. Diaz com um fluxo constante de socos. Masvidal contra-ataca com volume próprio. Diaz procura misturar os golpes na cabeça e no corpo. Gancho de direita de Masvidal conecta. Diaz continua a misturar ataques altos e baixos. Diaz pressiona com Masvidal no canto, nada muito pesado passando. Masvidal ganha impulso conforme o round avança. Diaz contente em dar tapas nas defesas de Masvidal.

O MMA Fighting pontuou o round, 10-9 Diaz.

2 ª rodada: Masvidal muito mais rápido para devolver socos neste round. Ele não está deixando Diaz derrubá-lo. Diaz cavando no corpo. Masvidal responde com socos curtos enquanto ele luta para sair das cordas. Aquele jab de Diaz está funcionando. Masvidal esgueira-se em um direito, então mais dois direitos no corpo. Diaz indo para a cabeça, mas Masvidal mantém suas luvas levantadas. Verifica gancho de direita por Masvidal. Diaz de volta ao corpo. Diaz responde com um jab. Feche o round.

O MMA Fighting pontuou o round, 10-9 Masvidal. No geral, 19-19.

Rodada 3: Masvidal disparando enquanto Diaz apenas marcha em sua direção. Ele tem Diaz na defensiva, isso não é algo que você vê com frequência. Masvidal ataca o corpo, o que cria uma abertura para uma mão esquerda na cabeça. Diaz pressiona, mas recebe um contra-ataque de esquerda. Eu tenho Masvidal marcando com os socos maiores, apesar da produção impressionante de Diaz. Masvidal corre para frente. Diaz socando sem parar e agora é Masvidal quem tem que recuar. Grande fechamento do round para Diaz.

O MMA Fighting pontuou o round, 10-9 Masvidal. No geral, 29-28 Masvidal.

Rodada 4: Masvidal fazendo bom uso do jab agora. Diaz quer intimidar Masvidal, mas ele não está evitando os contra-ataques ou combinações de Masvidal. Diaz dá um soco no corpo. Contra-ataque deixado por Masvidal marca. Masvidal começa seu jab. Essas são algumas trocas acirradas. Masvidal atira forte no corpo. Diaz com socos em grupos, nada demais, mas ele está desgastando Masvidal. Masvidal talvez esteja diminuindo o ritmo ou conservando sua energia. Ainda faltam muitos rounds.

O MMA Fighting pontuou o round, 10-9 Diaz. No geral, 38-38.

Rodada 5: Masvidal deslizando e rasgando o corpo de Diaz. Diaz apenas enfiando socos na cara de Masvidal. Eles estão indo para isso, apenas uma luta desagradável e corajosa. Gancho de direita de Masvidal no dinheiro. Ele está indo para o corpo toda vez que eles estão perto. Direto de esquerda de Masvidal. Diaz jogando de todos os ângulos. Masvidal dobra no jab. Dois direitos de Masvidal no corpo. Diaz tem Masvidal encurralado e ele está dando jabs. Masvidal explode do canto! Esse ritmo é absurdo.

O MMA Fighting pontuou o round, 10-9 Masvidal. No geral, 48-47 Masvidal.

Rodada 6: Masvidal encontrando um lugar para a mão direita agora. Diaz quer usar seu jab para configurar seu poder, Masvidal começando a descobrir o momento. Diaz soca Masvidal enquanto o empurra para o canto. Masvidal com um golpe no corpo enquanto ele circula. Essa tática tem sido dinheiro para ele durante toda a luta. Diaz balançando para longe sem nenhuma consideração por sua segurança. E bem na hora, Masvidal acerta um contra-ataque de direita. Gancho de direita de Diaz. Masvidal o acerta com uma esquerda, eles estão apenas trocando.

O MMA Fighting pontuou o round, 10-9 Diaz. No geral, 57-57.

Rodada 7: Masvidal com uma investida de direita. Diaz de volta para derrubar Masvidal. Tipo de corda-a-dope para Masvidal. Mão direita de Masvidal. Ele contra-ataca a agressão de Diaz com ganchos. Direita curta de Masvidal. Jab desacelera Diaz. Gancho de esquerda de Diaz. Aí está Masvidal com um gancho de esquerda. A defesa foi pela janela. Diaz solta um golpe de direita e Masvidal simplesmente pega. Briga selvagem.

O MMA Fighting pontuou o round, 10-9 Masvidal. No geral, 67-66 Masvidal.

Rodada 8: Diaz implacável. Corpo-cabeça-corpo-cabeça-corpo-cabeça, Diaz mirando em qualquer abertura que ele possa encontrar. Masvidal encadeia uma combinação e Diaz apenas joga seus braços para os lados, acenando para Masvidal continuar. Gancho de direita de Masvidal. Ele está acertando golpe no corpo após golpe no corpo, então Diaz o acerta em cheio no rosto. Direto de Masvidal enquanto ele recua. Diaz avança com socos diretos. Masvidal com algumas bombas diretas em volta da defesa de Diaz conforme o tempo passa.

O MMA Fighting pontuou o round, 10-9 Masvidal. No geral, 77-75 Masvidal.

Rodada 9: Mais do mesmo desses dois, com Diaz mostrando agressividade ininterrupta e Masvidal escolhendo esportes para seus socos poderosos. Diaz apimentando as defesas de Masvidal com socos, alguns deles estão passando. Masvidal contra-ataca um golpe no corpo com uma direita forte. Diaz ainda despejando. Isso é loucura. Masvidal vai para o corpo, então marca com uma direita no topo. Diaz com um pouco de show boating, Masvidal não consegue capitalizar. Mão direita de Diaz.

O MMA Fighting pontuou o round, 10-9 Diaz. No geral, 86-85 Masvidal.

Rodada 10: