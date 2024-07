Nate Diaz vs. Jorge Masvidal transmissão ao vivo online

A transmissão ao vivo online de Nate Diaz x Jorge Masvidal mostrará todas as ações iniciais do evento Diaz x Masvidal no Honda Center em Anaheim, Califórnia, na noite de sábado.

A transmissão ao vivo de Diaz x Masvidal está prevista para começar às 19h30 (horário do leste dos EUA).

A parte deste cartão é a seguinte:

Alan Sanchez vs. Luis Lopez

Kenny Lopez Jr. vs. Andrés Martinez

José Aguayo x José Aguayo Bryce Logan

Steven Dunn vs. Gabriel Aguilar Costa

Luciano Ramos vs. Dan Hernández

Para todos os vencedores de todo o card de lutas, confira os resultados de Diaz x Masvidal para obter as informações mais recentes.

O Diaz vs. Masvidal começará por volta das 12h ET, já que o card principal terá seis lutas. Nate Diaz e Jorge Masvidal já se enfrentaram uma vez antes no MMA. Masvidal venceu a luta por nocaute técnico no terceiro round no UFC 244 em 2 de novembro de 2019. As atualizações rodada a rodada ao vivo de Diaz vs. Masvidal serão o blog ao vivo do evento principal.