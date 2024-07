Navio mexicano de Lozano afundado por campanha ineficaz na Copa

GLENDALE, Arizona — O navio do México afundou.

Navegando pelas águas agitadas da Copa América, O Tri e o técnico Jaime “Jimmy” Lozano não conseguiu chegar à segurança da fase eliminatória do torneio após uma péssima eliminação na fase de grupos. Com quatro pontos a menos após o empate de domingo em 0 a 0 com o Equador, o time da Concacaf caiu para a posição final, em terceiro lugar no Grupo B, deixando-o assim sem vaga nas quartas de final.

“Temos 90 minutos [left] e ninguém vai sair deste navio e nós vamos conseguir”, disse Lozano alguns dias antes do jogo, sabendo que estava em uma situação em que era preciso vencer depois de perder por 1 a 0 para a Venezuela na quarta-feira. “Nós’ Eu vou conseguir, disso eu tenho certeza.”

Um tanto simbolicamente para El Trie a berlinda de Lozano no convés de seu navio que em breve viraria, as temperaturas no domingo atingiram sufocantes 110 graus fora do State Farm Stadium do Arizona, que acabou lotado com 62.565 espectadores.

Ao contrário da atmosfera habitual de pré-jogo nos jogos do México, que geralmente é repleta de bandachurrascos e cerveja, as festas antecipatórias foram limitadas devido ao calor opressivo. Com muitos se escondendo na sombra que pouco os refrescava, e outros correndo rapidamente para o local com ar condicionado, as comemorações antes da partida foram mantidas no mínimo por causa do sol insuportável do deserto.

Ou, talvez, por saber o que estava para acontecer para um técnico e um grupo de jogadores mexicanos que têm decepcionado na Copa.

Semelhante ao que aconteceu contra a Venezuela, O Tri não conseguiram fazer o suficiente para capitalizar suas chances no terço final. Alguns fãs apontaram situações separadas que poderiam ter dado penalidades ao México durante a partida contra o Equador, mas essas decisões acabaram parecendo desculpas para os gigantes da Concacaf que tiveram oportunidades suficientes para encontrar o fundo da rede.

Lozano deve (e será) criticado por não guiar seu time à vitória e por só conseguir garantir um gol em mais de 270 minutos de jogo na Copa, mas os próprios jogadores também devem ser seriamente questionados. Em um projeto que visa construir em direção à Copa do Mundo de 2026 sem veteranos como Guillermo Ochoa, Hirving “Chucky” Lozano e Raúl Jiménez, nenhum jogador conseguiu se destacar no domingo e se tornar o novo divisor de águas ou o rosto novo que pode carregar o México em seus ombros.

O El Tri foi eliminado precocemente da Copa América no domingo, após empatar em 0 a 0 com o Equador, o que significa que o futebol mexicano está, mais uma vez, em crise. Omar Vega/Getty Images

Uma plataforma de ouro em um grande torneio foi dada aos próximos na fila, e ficou óbvio a cada minuto que jogadores de ataque altamente talentosos, como Santiago Giménez, Julián Quiñones e César Huerta, entre outros, não iriam encontrar o fundo das redes.

Expressando suas próprias frustrações durante os minutos finais, os fãs mexicanos estragaram a partida com o retorno de um cântico anti-goleiro gay, uma resposta covarde e ocorrência comum El Triapoiadores que muitas vezes surgem diante de resultados desfavoráveis.

Uma tábua de salvação para o México surgiu então através de um pênalti marcado nos acréscimos, depois que o atacante reserva Guillermo Martínez foi potencialmente derrubado na área, no entanto, a decisão foi corretamente anulada pelo VAR, consolidando o resultado sem gols.

Grupo B GP C E eu GD PTS 1 – Venezuela 3 3 0 0 5 9 2 – Equador 3 1 1 1 1 4 3 – México 3 1 1 1 0 4 4 – Jamaica 3 0 0 3 -6 0 1, 2: Qualifica-se para as quartas de final

Ao apito final, o navio do México caiu em pedaços. Ainda não se sabe se Lozano irá afundar com o navio.

Treinadores anteriores foram demitidos por menos pela Federação Mexicana de Futebol e, apesar de Lozano tentar forçar uma mudança geracional com sua escalação experimental, é difícil dizer que alguma mudança real tenha sido feita. Prometendo construir algo antes da Copa do Mundo sem os líderes de destaque Ochoa, Lozano e Jimenez, havia uma sensação de que El Tri usaria o torneio como campo de testes.

Poderíamos perdoar Lozano se ele deu oportunidades para a próxima geração correndo o risco de fracassar na Copa, mas a realidade é que ele jogou pelo seguro. O México não só caiu na fase de grupos, mas também o fez com decisões conservadoras na escalação do jogo.

Jogadores promissores como Marcelo Flores, Bryan González e Jesús Orozco não tiveram um único minuto no torneio. Dos oito jogadores mexicanos com menos de 25 anos, apenas dois (Gimenez e Huerta) foram titulares e, desses dois, apenas Gimenez teve mais de uma partida. Lozano não agitou tanto as coisas em termos de escalação, mas simplesmente deixou de fora algumas das estrelas do México que já haviam passado do auge e não correu riscos com seus XIs.

Sem vaga nas eliminatórias, sem minutos reais dados a jogadores jovens e promissores e talvez sem emprego em breve para Lozano, o México voltou a entrar em uma crise familiar.

O que a Copa destaca é que El TriO fracasso da neste verão não é uma falha inesperada, é parte de um padrão mais amplo e contínuo de regressão que já vem acontecendo e se estendendo há anos. Na verdade, a única falha verdadeira foi o México levantar o título da Concacaf Gold Cup de 2023.

O México não conquistou nenhum troféu em nenhuma das três participações na Liga das Nações, foi eliminado da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, não conseguiu se classificar para as Olimpíadas de 2024 e, agora, foi eliminado da fase de grupos em três das últimas quatro participações na Copa.

A desastrosa eliminação precoce do México na Copa não é chocante, agora é a norma para um time que antes sonhava em fazer parte da elite em escala global.

Com ou sem Lozano, o tempo está correndo El Tri faltando apenas dois anos para a Copa do Mundo. Antes que possam aspirar ao sucesso no grande torneio que serão co-organizadores, primeiro eles precisarão juntar e remontar os pedaços quebrados do que já foi um navio orgulhoso.