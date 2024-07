NBA e ESPN renovam acordo; NBC retorna, enquanto Amazon substitui WBD

A NBA assinou seu acordo de direitos de mídia de 11 anos com a Disney, NBC e Amazon Prime Video na quarta-feira, após dizer que não aceitaria a oferta de US$ 1,8 bilhão por ano da Warner Bros. Discovery para continuar seu relacionamento de longa data com a liga.

Os acordos de direitos de mídia foram aprovados pelo conselho de governadores da liga na semana passada e renderão à liga cerca de US$ 76 bilhões ao longo desses 11 anos.

A WBD tinha cinco dias para igualar uma parte desses acordos e disse que estava exercendo seu direito de fazê-lo, mas sua oferta não foi considerada uma verdadeira equiparação pela NBA. Isso significa que a temporada 2024-25 será a última para a TNT após uma corrida de quase quatro décadas — embora não muito depois que a contratação da NBA foi anunciada, a WBD disse que tomaria “medidas apropriadas” e disse que acredita que a NBA tem que aceitar sua oferta.

“As oportunidades digitais com a Amazon se alinham perfeitamente com o interesse global na NBA”, disse o comissário da liga Adam Silver em uma declaração. “E a enorme base de assinantes do Prime Video expandirá dramaticamente nossa capacidade de alcançar nossos fãs de maneiras novas e inovadoras.”

A Turner Sports discordou veementemente da decisão da NBA, dizendo que acredita que a liga “interpretou gravemente mal nossos direitos contratuais”.

“Nós igualamos a oferta da Amazon, como temos o direito contratual de fazer, e não acreditamos que a NBA possa rejeitá-la”, disse a TNT Sports em um comunicado. “Ao fazer isso, eles estão rejeitando os muitos fãs que continuam a mostrar seu apoio inabalável à nossa cobertura de primeira classe, entregue por meio do alcance combinado total das plataformas de distribuição de vídeo da WBD. … Tomaremos as medidas adequadas.”

A TNT disse que continua ansiosa pela próxima temporada, “incluindo nosso icônico ‘Inside the NBA'”.

Sob o novo acordo, a Amazon Prime Video transmitirá jogos nas noites de sexta-feira, em algumas tardes de sábado e em jogos duplos de quinta-feira à noite que começarão após a conclusão da programação “Thursday Night Football” da Prime Video. A Prime Video também assumirá o pacote NBA League Pass da WBD.

Direitos de mídia da NBA: quem fica com o quê Disney (ABC/ESPN)

• 80 jogos da temporada regular

• Continuar transmitindo as finais da NBA

• Continuar transmitindo todos os 5 jogos do dia de Natal

• Cobertura nacional exclusiva do último dia da temporada regular

• Série final de conferência 10 vezes em 11 anos de acordo

• Mantém o draft da NBA e a loteria do draft da NBA NBCU (NBC/Pavão)

• Até 100 jogos de temporada regular a cada temporada

• Noite de abertura dupla

• Finais de conferência em 6 dos 11 anos de acordo

• Fim de semana All-Star começando em 2026

• Todos os jogos seniores masculinos e femininos da USA Basketball Amazonas

• Todos os 6 jogos do torneio play-in da NBA

• Um terço dos jogos disputados nas duas primeiras rodadas dos playoffs

• Finais de conferência em 6 dos 11 anos de acordo

• Um novo jogo na Black Friday (dia seguinte ao Dia de Ação de Graças)

• Eliminatórias da Copa da NBA

“A proposta mais recente da Warner Bros. Discovery não condizia com os termos da oferta da Amazon Prime Video e, portanto, firmamos um acordo de longo prazo com a Amazon”, disse a liga na quarta-feira. “Ao longo dessas negociações, nosso objetivo principal foi maximizar o alcance e a acessibilidade de nossos jogos para nossos fãs. Nosso novo acordo com a Amazon apoia essa meta ao complementar os pacotes de transmissão, cabo e streaming que já fazem parte de nossos novos acordos com a Disney e a NBCUniversal. Todos os três parceiros também comprometeram recursos substanciais para promover a liga e aprimorar a experiência dos fãs.”

O novo pacote na Amazon também inclui pelo menos um jogo na Black Friday e as quartas de final, semifinais e a final do torneio da temporada da liga, a Copa da NBA.

“Nos últimos anos, trabalhamos duro para trazer o melhor dos esportes para o Prime Video e continuar a inovar na experiência de visualização”, disse Jay Marine, chefe global de esportes do Prime Video. “Estamos entusiasmados em adicionar a NBA à nossa crescente programação esportiva, incluindo NFL, UEFA Champions League, NASCAR, NHL, WNBA, NWSL, Wimbledon e muito mais. Somos gratos pela parceria com a NBA e mal podemos esperar para começar em 2025.”

A ESPN e a ABC manterão o pacote principal da liga, que inclui as Finais da NBA. A ABC transmite as Finais desde 2003.

A ESPN/ABC combinará quase 100 jogos durante a temporada regular. Mais de 20 jogos serão exibidos na ABC, principalmente nas noites de sábado e nas tardes de domingo, enquanto a ESPN terá até 60 jogos, principalmente nas noites de quarta-feira com alguns jogos de sexta-feira. A ABC e a ESPN também combinarão cinco jogos no dia de Natal e terão cobertura nacional exclusiva do último dia da temporada regular.

Durante os playoffs, a ESPN e a ABC terão aproximadamente 18 jogos nas duas primeiras rodadas de cada ano e uma das duas séries finais de conferência em todos os anos do acordo, exceto um.

Pouco depois do anúncio da NBA, a WNBA anunciou suas próprias parcerias de direitos de mídia de 11 anos com a Disney, Amazon Prime e NBC, sob as quais a liga receberá cerca de US$ 200 milhões por ano, disse uma fonte à Alexa Philippou da ESPN.

A partir da temporada 2025-26, o pacote de jogos da WNBA e da NBA da Disney estará disponível para transmissão em suas plataformas digitais, incluindo o Disney+ em mercados selecionados ao redor do mundo.

“Nós igualamos a oferta da Amazon, como temos o direito contratual de fazer, e não acreditamos que a NBA possa rejeitá-la. … Achamos que eles interpretaram gravemente mal nossos direitos contratuais com relação à temporada 2025-26 e além, e tomaremos as medidas adequadas.” Declaração da TNT Sports sobre os direitos de mídia da NBA

“À medida que o cenário da mídia continua a evoluir, este acordo com visão de futuro representa um passo significativo e ousado em nossa missão de servir os fãs de esportes, a qualquer hora, em qualquer lugar, incluindo oportunidades para navegar com sucesso na transição digital global”, disse o presidente da ESPN, Jimmy Pitaro, em um comunicado. “Por meio de uma coleção premium de direitos de jogos regulares e pós-temporada, culminando com as Finais da NBA e as Finais da WNBA, além de iniciativas de conteúdo original e de estúdio, esperamos desenvolver nosso legado de inovação com a NBA e continuar a desempenhar um papel importante na extraordinária trajetória de crescimento da WNBA.”

O retorno da NBC, que transmitiu jogos da NBA de 1990 a 2002, dá à NBA dois parceiros de rede de transmissão pela primeira vez.

A NBC terá até 100 jogos de temporada regular, incluindo no domingo à noite, uma vez que a temporada da NFL tenha terminado. Ela transmitirá jogos às terças-feiras durante toda a temporada regular, enquanto uma partida dupla na segunda-feira à noite seria transmitida exclusivamente no Peacock.

A NBC também terá o All-Star Game e o All-Star Saturday Night. Durante os playoffs, a NBC e/ou Peacock terão até 28 jogos nas duas primeiras rodadas, com pelo menos metade na NBC.

A NBC e a Amazon também transmitirão uma das duas séries de finais de conferência em seis dos 11 anos em uma base rotativa. A NBC terá uma final de conferência em 2026-27, seguida pela Amazon na próxima temporada.

“O retorno do basquete da NBA à família NBC Sports traz enormes benefícios e entusiasmo para nossos fãs”, disse Silver. “E por meio de suas múltiplas plataformas — especialmente NBC e Peacock — e seus recursos expansivos, a NBCUniversal promete desenvolver a profunda tradição e história da NBA na NBC.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.