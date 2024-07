NBA fecha acordo de direitos de mídia com Amazon Prime Video, encerrando parceria com a TNT

A NBA acaba de anunciar que chegou a um acordo de direitos de mídia com o Amazon Prime Video para 2025 e além… dizendo que a Warner Bros. A oferta da Discovery simplesmente não estava à altura.

O acordo significa que a próxima temporada 2024-25 será a última da liga com a TNT… encerrando o amado programa “Inside the NBA”.

“A proposta mais recente da Warner Bros. Discovery não correspondia aos termos da oferta da Amazon Prime Video e, portanto, firmamos um acordo de longo prazo com a Amazon”, afirmou a liga em comunicado.

A Associação explicou que enfatizou a maximização do alcance e acessibilidade aos fãs… e a Amazon era a melhor opção para complementar seus pacotes de transmissão, cabo e streaming já em vigor com a Disney e a NBCUniversal.

A liga encerrou sua declaração agradecendo à Turner Sports por sua cobertura desde os anos 80… e dizendo que aguarda com expectativa um último grito nesta próxima temporada.

Todo o acordo da NBA com a Disney, Amazon Prime Video e NBC vale coletivamente US$ 76 bilhões em 11 anos. A contribuição da Amazon é de US$ 1,8 bilhão por ano… e apesar da Warner Bros. Discovery dizendo que correspondia a esse número, a liga está dizendo que a oferta da Amazon era melhor.