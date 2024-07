NBA Summer League 2024 – Primeiras impressões sobre a classe de novatos

LAS VEGAS — A classe do draft de 2024 da NBA estreou no fim de semana na Las Vegas Summer League, com a grande maioria dos 58 recrutados deste ano entrando em campo diante de multidões lotadas no Thomas and Mack Center e no Cox Pavilion da UNLV. A cúpula anual da NBA em julho atrai visitantes de todos os cantos do mundo do basquete, com 30 equipes avaliando ativamente não apenas os principais novatos, mas também jogadores não selecionados e veteranos mais jovens que estão lutando para chegar às franjas das listas da NBA.

As principais escolhas Zaccharie Risacher (nº 1, Atlanta Hawks), Alex Sarr (nº 2, Washington Wizards) e Reed Sheppard (nº 3, Houston Rockets) estavam entre os destaques, com Risacher e Sarr se enfrentando na noite de abertura na sexta-feira e Sarr e Sheppard se enfrentando no domingo.

Veja quem chamou a atenção dos analistas da ESPN Jonathan Givony, Jeremy Woo e Kevin Pelton até agora.

Sarr, de Atlanta, impressiona com potencial na estreia

Sarr teve uma estreia reveladora, com 12 pontos, 7 rebotes, 4 assistências e 4 bloqueios em uma vitória contra os Hawks e Risacher. Houve um punhado de momentos de cair o queixo de Sarr em ambas as pontas da quadra, mostrando sua habilidade de cobrir o terreno com agilidade incrível, contestar arremessos por toda a quadra, girar para bloqueios instintivamente e trazer uma versatilidade ofensiva impressionante que você não vê com frequência em 2,15 m.

Ele empurrou a bola na transição, acertou um arremesso habilidoso após um drible falso, atacou os closeouts procurando encontrar os companheiros de equipe e fez duas impressionantes cestas de três pontos, que mostraram seu potencial ofensivo tentador.

Como costuma ser o caso, houve alguns momentos acelerados, problemas para lidar com o contato e lapsos de consciência e tomada de decisão em ambas as pontas da quadra, já que ele é um trabalho em andamento em muitos aspectos, como os grandões de 19 anos em seu molde costumam ser. Mas os altos foram tão incrivelmente altos que foi difícil não sair otimista sobre sua perspectiva de longo prazo, mesmo que claramente haja algumas dores de crescimento enquanto ele descobre seu jogo.

— Givony

Início produtivo e assertivo para Risacher

Um pouco do nervosismo inicial de Zaccharie Risacher deu lugar a uma performance ofensiva confiante que demonstrou sua versatilidade de arremessos, sensibilidade para o jogo e nível de habilidade geral que o tornou a escolha número 1 do draft.

Ele acertou três de suas nove tentativas de 3 pontos, incluindo um belo drible de escape pullup e um spot-up profundo após um passe de kickout. Ele recebeu mais liberdade de criação de arremessos do que visto anteriormente na França, transicionando a bola agressivamente, espalhando passes desinteressadamente por todo o chão, mostrando um ritmo agradável chegando ao aro com fluidez e finalizando habilmente no vidro com sua mão inábil fora do pick-and-roll. Ele caçou pullup 3s durante todo o jogo com resultados mistos e ainda tem um longo caminho a percorrer com seu controle e capacidade de jogar com contato em ambas as pontas, claramente precisando adicionar força à sua estrutura de 195 libras.

Não foi o desempenho mais impressionante do fim de semana, mas há alguns pontos positivos a serem destacados no geral, já que ele pontuou de várias maneiras, apesar da falta de hierarquia e jogo organizado no elenco dos Hawks após perder o armador titular Kobe Bufkin por lesão poucos dias antes.

— Givony

Antigos companheiros de equipa da UConn, Castle e Clingan, enfrentam-se

Os ex-companheiros de equipe da UConn, Donovan Clingan e Stephon Castle, se enfrentaram como oponentes pela primeira vez no sábado, como Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs. Embora a liga de verão possa ser uma avaliação inconstante, foi intrigante ver ambas as escolhas de loteria removidas do sistema dos Huskies, dando uma ideia de seus papéis eventuais na NBA.

O arremesso de Castle tem sido a maior incógnita sobre que tipo de contribuidor ele pode se tornar. Ele acertou um par de 3s no primeiro tempo (incluindo um contestado sobre Clingan), mas também errou alguns arremessos feios, o que indica que seu jogo ainda é um pouco misto em termos de seleção de arremessos e eficiência. Foi encorajador vê-lo entrar na área pintada consistentemente e fazer jogadas fora do drive, exibindo uma boa visão em situações de dois homens e uma mudança enganosa de ritmo.

Os Spurs estão apostando que Castle será capaz de lidar com um papel de playmaker de longo prazo, e a presença de um ponto focal ofensivo em Victor Wembanyama diminui a pressão sobre Castle para ser um armador em tempo integral. Apesar de cinco turnovers, ele terminou com 22 pontos, o recorde do jogo, em 8 de 20 arremessos.

Donovan Clingan recebe rejeição do Trail Blazers

Enquanto os Blazers ficaram para trás na maior parte do jogo, Clingan foi produtivo, protegendo a área pintada com seu tamanho, ganhando 50-50 bolas e fazendo um bom trabalho no vidro, totalizando 13 rebotes e cinco bloqueios, apesar de marcar 4 pontos em 1 de 8 arremessos. Ele foi ativo e causou impacto como um impedimento na cobertura, também contribuindo com um bloqueio em Castle no aro no final do jogo. O componente de arremesso de seu jogo ainda é claramente teórico – ele parecia hesitante em um par de 3s abertos que ele errou – mas muitos na NBA acreditam que ele eventualmente será capaz de manter os times honestos de longa distância.

Embora nem os Spurs nem os Trail Blazers tenham grandes expectativas para a próxima temporada, espera-se que ambos os jogadores contribuam como novatos. Os times da NBA ficaram amplamente impressionados com a maneira como a equipe da UConn preparou essa recente onda de talentos para os profissionais. A rapidez com que Clingan e Castle podem se adaptar será uma história que vale a pena acompanhar nesta temporada.

— Uau

Sheppard se destaca como o melhor prospecto do draft

Sheppard, a escolha nº 3, liderou minhas projeções baseadas em estatísticas para o draft deste ano e mostrou exatamente o porquê durante seus dois primeiros jogos. Depois de marcar 23 pontos contra o Los Angeles Lakers na sexta-feira, Sheppard seguiu essa performance com 22 pontos, 7 assistências, 6 rebotes e 5 roubos de bola contra Sarr e os Wizards no domingo.

Depois de marcar mais de 20 pontos apenas sete vezes em 33 jogos no Kentucky, Sheppard já fez isso em cada uma de suas duas primeiras saídas como profissional. A habilidade de Sheppard de chegar onde quer com a bola e criar separação com um crossover forte se destacou.

Reed Sheppard brilha na estreia com 23 pontos

Já sabíamos que Sheppard, que acertou 52% de seus 3s da linha da faculdade, era um arremessador poderoso. Ele acertou de 27 pés listados durante o terceiro quarto de domingo, que também viu Sheppard marcar nove pontos em 4 de 6 arremessos e um par de assistências.

Defensivamente, as mãos ativas de Sheppard constantemente geram desvios. Sheppard teve três bloqueios na sexta-feira e acumulou um par de roubos de pick-six no domingo.

Sheppard se junta a uma quadra de Houston lotada com os titulares Jalen Green e Fred VanVleet, junto com a escolha da loteria de 2023 Amen Thompson e o veterano Aaron Holiday. Se o desempenho de Sheppard em Vegas até agora é alguma indicação, no entanto, ele forçará sua entrada no tempo de jogo regular como um novato.

— Pelton

Desempenhos notáveis ​​de novatos

Bub Carrington | PG | Washington Wizards

Enquanto Risacher e Sarr ganharam as manchetes na disputa principal de sexta-feira, Carrington teve uma exibição equilibrada e completa, apenas faltando um triplo-duplo com 19 pontos, 9 rebotes e 8 assistências. Carrington, que faz 19 anos em 21 de julho, parecia bastante confortável, apesar de ser um dos jogadores mais jovens da liga de verão. Ele mostrou o lado ofensivo e o QI avançado de basquete que o tornaram atraente o suficiente para os Wizards negociarem para selecioná-lo no número 14. — Uau

Bub Carrington derruba 2 triplos

Terrence Shannon Jr. | SG/SF | Minnesota Timberwolves

Shannon começou a liga de verão com uma exibição de 25 pontos em 9 de 14 arremessos em uma vitória contra o New Orleans Pelicans, parecendo muito um jogador que pode ajudar o Timberwolves nesta temporada. Ele pontuou eficientemente, pareceu explosivo cobrindo o campo, fez jogadas defensivamente e competiu duro — características que são um bom presságio para suas chances de entregar valor como a 27ª escolha. — Uau

Cody Williams | SG/SF | Utah Jazz

Williams mostrou habilidades que o tornam um prospecto interessante de longo prazo na vitória de Utah por um ponto contra o Dallas Mavericks no sábado. Ele pareceu mais confiante e assertivo do que no Colorado, derrubando um trio de 3 pontos e usando seu passo longo para atacar a área pintada e marcar na transição. Encontrar esse nível como um pontuador de forma mais consistente é o próximo passo em sua progressão. — Uau

Cody Williams marca em posses de bola consecutivas para o Jazz

Ryan Dunn | São Francisco | Phoenix Suns

A habilidade de Dunn de criar estragos na defesa foi exibida em seu primeiro jogo contra o Golden State Warriors no sábado. O Phoenix usou Dunn, de 1,98 m, como um guarda defensivo, colocando-o no perímetro em uma zona de 2-3, pressionando os manipuladores de bola. Dunn teve três roubos de bola e dois bloqueios, incluindo a escolha do armador do Warriors, Yuri Collins, na quadra de defesa. — Pelton

Dalton Knecht | SG/SF | Los Angeles Lakers

Após um começo lento no California Classic, onde ele arremessou 30% em três jogos, Knecht marcou 25 pontos, o recorde do jogo, em 9 de 18 arremessos em sua estreia em Vegas na sexta-feira. Na frente de uma multidão cheia de fãs do Lakers, Knecht derrubou cinco cestas de 3 pontos e mostrou visão no drible, distribuindo quatro assistências. — Pelton