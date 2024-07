Negociação pré-mercado: mercados dos EUA estão estáveis ​​após tentativa de assassinato de Trump

Nova Iorque

CNN

—



Os futuros de ações dos EUA mal se moveram após uma tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump no sábado, sinalizando calma nos mercados, já que Trump sobreviveu ao incidente.

Os futuros do Dow subiram 65 pontos, ou 0,2%, enquanto os futuros do S&P 500 subiram 0,1% e os futuros do Nasdaq Composite permaneceram inalterados.

No sábado, o ex-presidente levou um tiro na orelha durante seu comício em Butler, Pensilvânia, no que o FBI diz ter sido uma tentativa de assassinato. A campanha de Trump foi de que ele estava “bem” após o tiroteio.

O atirador foi morto, assim como um participante, de acordo com as autoridades. Dois espectadores ficaram gravemente feridos.

O presidente Joe Biden disse que falou com Trump após o tiroteio e denunciou a violência em comentários logo depois.

A Convenção Nacional Republicana começa na segunda-feira em Milwaukee, onde o GOP deve nomear oficialmente Trump como candidato republicano para a eleição presidencial de 2024. Trump também deve anunciar seu companheiro de chapa durante a convenção.

Os mercados anseiam por estabilidade e uma tentativa de assassinato contra o provável candidato poderia ter jogou isso no caos. Mas Trump parece ter escapado com ferimentos superficiais, e a tese do mercado sobre a corrida não mudou: Trump continua sendo o favorito para se tornar o próximo presidente.

Uma vitória de Trump em novembro provavelmente significa a preservação ou expansão de cortes de impostos e aumento de tarifas. Durante o debate presidencial do mês passado, sediado pela CNN, ele reiterou seu desejo de impor uma tarifa de 10% sobre todas as importações, o que provavelmente aumentaria a inflação e lançaria dúvidas sobre cortes nas taxas de juros.

A pesquisa do Morgan Stanley estima que uma expansão dos cortes de impostos de 2017 aumentaria os déficits drasticamente, enviando o dólar americano, que já está sendo negociado alto, ainda mais alto. Mas também poderia exacerbar a crise inflacionária dos Estados Unidos, que começou a mostrar sinais de que está acabando.

Segunda-feira também dá início a uma grande semana de lucros, com relatórios do Goldman Sachs (GS) e do BlackRock (BLK).