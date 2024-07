Nenhum favorito claro na corrida do cachorro-quente com Chestnut fora

Joey Chestnut costuma ser o favorito no Concurso Nathan’s Famous Hot Dog Eating, mas o 16 vezes campeão não participará este ano, deixando um campo aberto com probabilidades de apostas mais apertadas do que nunca.

Geoffrey Esper era o favorito em dinheiro igual na competição masculina na ESPN BET na manhã de quinta-feira, seguido de perto por James Webb em +150. O evento masculino será realizado ao meio-dia ET (ESPN2).

Miki Sudo, que era a favorita absoluta na competição feminina com -750, tornou-se 10 vezes campeã ao consumir 51 cachorros-quentes em 10 minutos, estabelecendo um recorde mundial para mulheres.

Chestnut comeu 1.214 cachorros-quentes e pães na competição desde 2005, mais que o dobro do número ingerido por qualquer outro competidor durante esse período. Mas Chestnut não competirá no evento anual de 4 de julho em Coney Island, na cidade de Nova York, por causa de uma disputa sobre seu recente acordo de patrocínio com a Impossible Foods, uma concorrente da Nathan’s Hot Dogs.

Patrick Jay, vice-presidente sênior e chefe de apostas esportivas da ESPN BET, disse que Chestnut seria o favorito em torno de -2.500, um preço semelhante ao que ele teve em anos anteriores.

Sem Chestnut, Christian Cipollini, gerente de negociações da BetMGM, disse que a competição masculina é bastante aberta e “pode ​​atrair mais ação dos apostadores com seu campo competitivo”.

Esper terminou em segundo no ano passado com 49,5 dogs and buns, 12,5 a menos que Chestnut. De acordo com Jay, Esper se destacou em eventos de qualificação para o concurso Nathan’s, com Webb e Patrick Bertoletti como seus desafiantes mais próximos.

Webb atraiu a maior parte das apostas iniciais dos apostadores na ESPN BET na quarta-feira, mas a maior parte das apostas será feita nas horas que antecedem o evento.

Bertoletti, que é casado com Sudo, era o terceiro favorito com +850 na ESPN BET, seguido por Nick Wehry com 12-1.