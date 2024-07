New Orleans Saints, Rashid Shaheed concorda com extensão de 1 ano

O New Orleans Saints e o wide receiver Rashid Shaheed, agente livre com direitos exclusivos, chegaram a um acordo para uma extensão de contrato de um ano e US$ 5,2 milhões, disse uma fonte a Adam Schefter, da ESPN, no sábado.

Shaheed, que também é um retornador do New Orleans, foi selecionado para o All-Pro e Pro Bowl na temporada passada. O acordo foi negociado por seus agentes, Drew Rosenhaus e Robert Bailey, e acontece quatro dias antes do Saints abrir o training camp.

Enquanto os Saints fizeram a transição para Derek Carr como quarterback titular em 2023, Shaheed terminou com 46 recepções para 719 jardas e cinco touchdowns na temporada. Em uma vitória de 38-27 sobre o Indianapolis Colts em outubro, ele teve três recepções em três alvos, com 153 jardas e uma pontuação.

Shaheed, 25, também é uma ameaça de corrida, quando o ataque do Saints busca uma mudança de ritmo com desorientação. Em sua temporada de estreia de 2022, ele teve quatro corridas para 57 jardas e um touchdown, e no ano passado, ele carregou a bola sete vezes para 37 jardas.

Os Saints abrem a pré-temporada em 10 de agosto contra o Arizona Cardinals. A temporada regular começa com um jogo divisional contra o Carolina Panthers em 8 de setembro.