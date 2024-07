NFL e NFLPA discutiram cronograma de 18 jogos em ‘nível muito alto’

A Associação de Jogadores da NFL e a NFL tiveram discussões em “um nível muito alto” sobre a possibilidade de adicionar um 18º jogo da temporada regular à programação, disse o diretor executivo da NFLPA, Lloyd Howell, ao The Washington Post.

Howell disse ao Post que as negociações entre a NFLPA e a liga não chegaram ao estágio de negociações formais, mas ele reconheceu que planeja discutir a questão com os jogadores em um futuro próximo.

“Nós conversamos em um nível muito, muito, muito alto superficialmente, com um reconhecimento… sobre, ‘Sim, isso é algo sobre o qual deveríamos estar falando. E deveríamos realmente chutar os pneus e entender o que mais entra nesse processo de tomada de decisão'”, disse Howell ao Post. “De onde vem o 18º jogo? Acho que a conclusão precipitada é bem, você simplesmente o agarra, tipo, no que de outra forma seria [preseason games] em agosto. Você joga para frente.

“Mas esses são detalhes que realmente precisam ser aprofundados. Mas, novamente, há outras questões econômicas, de saúde e segurança que também precisam ficar claras para nossos membros antes que haja um acordo sobre um 18º jogo.”

O comissário da NFL, Roger Goodell, disse no início deste ano que era a favor de uma temporada de 18 jogos, acrescentando que prevê um cronograma mais longo que culminaria em um fim de semana do Dia dos Presidentes em torno do Super Bowl na noite de domingo.

Howell disse que a NFLPA estaria aberta a potencialmente adicionar um 18º jogo antes que o acordo de negociação coletiva atual da liga expire após a temporada de 2030. O CBA determina que qualquer mudança na duração da temporada precisaria ser negociada coletivamente.

“O fato é que, quando você tem uma empresa em crescimento e há oportunidades nesse período de tempo em que é possível fazer progresso e ajustar o documento legal do CBA existente, por que não fazer isso?”, disse Howell.

“Então, seja a superfície do campo, seja a [offseason] cronograma, se você quiser chamar isso de formal [negotiations] — Eu chamo isso de barganha. Eu chamo isso de emendas. Eu chamo isso de atualizações para o que agora é um documento vivo chamado CBA. Sim, eu quero poder ter nossos membros em uma posição para pular nele quando pudermos, não esperar até que seus dias de jogo acabem e seja como se você passasse pelo ciclo todo de novo.”

Goodell compartilhou sua visão de longo prazo para um calendário de 18 jogos durante uma aparição em abril no “The Pat McAfee Show”.

Howell disse ao Post que estava “animado” com os comentários públicos de Goodell sobre o tópico, acrescentando que ele via o cronograma de 18 jogos como um ponto de partida para a NFLPA “descascar” outras questões no atual CBA. Ele também citou comentários recentes do quarterback do Cincinnati Bengals, Joe Burrow, que sugeriu no início deste mês que a liga deveria adicionar uma segunda semana de folga para acompanhar um 18º jogo.

“Nossos membros estão interessados ​​em uma miríade de coisas antes mesmo de chegarmos ao número de jogos – saúde e segurança, superfície do campo, composição da OTA, compensação, qual porcentagem de sua compensação anual é garantida”, disse Howell. “Portanto, há muitas coisas antes de chegarmos [the] 18º jogo. … É um ponto negociável. … Então ele ganha manchetes. Eu entendo isso completamente.

“Mas qual é a complexidade dos 18? Quantos jogos agora serão no exterior? E onde é o exterior? É na Europa Ocidental? É na América do Sul, como neste ano? É na Ásia? Austrália? Essas são coisas que estão no ar. E então, para o que eu acho que Joe Burrow disse, e quanto ao número de semanas de folga? São duas? Mais de duas?”

A NFLPA concordou relutantemente com a expansão de 16 para 17 jogos em 2021 — uma questão polêmica entre os jogadores que acabou sendo aprovada por uma margem estreita, com 51,5% dos jogadores votando a favor.

Vários jogadores importantes, incluindo o quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, se opuseram publicamente à ideia de um calendário de 17 jogos em 2021, e Howell reconheceu que tem trabalho a fazer para ganhar amplo apoio da NFLPA para um 18º jogo.

“Muitos dos nossos jogadores disseram, ‘Eles vão pedir mais jogos'”, disse Howell. “Então, uma das coisas que você aprende nos negócios é que isso se aplica ao óbvio — eu sei que você vai pedir mais jogos porque isso… gera mais dinheiro. E para ser justo, todos nós não queremos aumentar o bolo?

“Então é a maneira como o bolo cresce, e qual é a compensação aí para que não joguemos apenas mais um jogo, mas todas essas outras dimensões que mencionei também sejam abordadas?”