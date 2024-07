NFL Flag Championships: como assistir, programar e muito mais

O futebol americano de bandeira está chegando a uma tela perto de você! O NFL Flag Championships acontecerá de sexta a domingo no Pro Football Hall of Fame em Canton, Ohio, com todos os jogos sendo exibidos nas plataformas ESPN e NFL.

A NFL Flag é a maior liga juvenil de futebol americano dos EUA. O torneio reúne vencedores regionais da NFL Flag, meninos e meninas, representando todos os 32 times da NFL.

A NFL Experience e a maioria dos jogos acontecem no ForeverLawn Sports Complex no Hall of Fame Village. Alguns jogos são no Tom Benson Stadium, localizado na mesma propriedade.

Aqui está a programação e onde você pode assistir a cada rodada (todos os horários são do leste).

Sexta-feira, 19 de julho

10 horas da manhã

Meninos 15U Rodada de 16 — Campo 1 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

Meninos 15U Rodada de 16 — Campo 2 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

11 da manhã

Meninas 18U Rodada de 16 — Campo 1 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

Meninas 18U Rodada de 16 — Campo 2 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

Meio-dia

Meninos 15U Rodada de 16 — Campo 2 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

1 da tarde

Meninos 15U Rodada de 16 — Campo 1 (ESPN2, ESPN+, NFL+)

Meninas 18U Rodada de 16 — Campo 2 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

14h

Meninas 18U Rodada de 16 — Campo 1 (ESPN2, ESPN+, NFL+)

Meninos 15U Rodada de 16 — Campo 2 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

15:00

Meninos 15U Rodada de 16 — Campo 1 (ESPN2, ESPN+, NFL+)

Meninas 18U Rodada de 16 — Campo 2 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

4 da tarde

Meninas 18U Rodada de 16 — Campo 1 (ESPN2, ESPN+, NFL+)

Meninos 15U Rodada de 16 — Campo 2 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

17h

Meninos 15U Rodada de 16 — Campo 1 (ESPN+, NFL Network, NFL+, ESPN YouTube)

Meninas 18U Rodada de 16 — Campo 2 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

18h

Meninas 18U Rodada de 16 — Campo 1 (ESPN+, NFL Network, NFL+, ESPN YouTube)

Sábado, 20 de julho

10 horas da manhã

Quartas de final masculinas 15U — Campo 2 (ESPN+, NFL Network, NFL+, ESPN YouTube)

11 da manhã

Meninas 18U Quartas de final — Campo 2 (ESPN+, NFL Network, NFL+, ESPN YouTube)

Meio-dia

Meninas 18U Quartas de final — Campo 1 (ESPN, ESPN+, NFL+)

Quartas de final masculinas 15U — Campo 2 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

1 da tarde

Quartas de final masculinas 15U — Campo 1 (ESPN, ESPN+, NFL+)

Meninas 18U Quartas de final — Campo 2 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

14h

Meninas 18U Quartas de final — Campo 1 (ESPN, ESPN+, NFL+)

Vitrine Internacional — Campo 2 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

15:00

Quartas de final masculinas 15U — Campo 1 (ESPN, ESPN+, NFL+)

Vitrine Internacional — Campo 2 (ESPN+, NFL+, ESPN YouTube)

Domingo, 21 de julho (todos no Campo 1)

10 horas da manhã

Masculino 15U Semifinal 1 (ESPN+, NFL Network, NFL+, ESPN YouTube)

11 da manhã

Meninas 18U Semifinal 1 (ESPN+, NFL Network, NFL+, ESPN YouTube)

Meio-dia

Masculino 15U Semifinal 2 (ESPN, ESPN+, ESPN Deportes, NFL+)

1 da tarde

Meninas 18U Semifinal 2 (ESPN, ESPN+, ESPN Deportes, NFL+)

15:00

Campeonato Masculino 15U (ABC, ESPN+, ESPN Deportes, Disney+, Disney Channel, XD, NFL+)

4 da tarde

Campeonato Feminino 18U (ABC, ESPN+, ESPN Deportes, Disney+, Disney Channel, XD, NFL+)