NFL testará Hawk-Eye para ganhar linha em alguns jogos de pré-temporada

A NFL está se aproximando da substituição da gangue da corrente por uma nova tecnologia para medir a linha de ganho.

O executivo da NFL Gary Brantley disse à The Associated Press que a liga testará a tecnologia Hawk-Eye da Sony durante alguns jogos de pré-temporada. O sistema provavelmente não estará pronto para implementação completa até a próxima temporada, embora possa acontecer antes.

“Estamos na fase de instalação de todos os nossos estádios, realmente os calibrando e atualizando”, disse Brantley, vice-presidente sênior e diretor de informações da NFL. “Estamos realmente chegando a um ponto em que esse sistema é o mais preciso possível e realmente calibrando em nossos vários estádios. … Temos vários estádios com várias dimensões dentro desses estádios com diferentes idades. Então, estamos realmente apenas passando pela instalação de colocar a infraestrutura e garantir que essas câmeras sejam instaladas.”

Escolhas dos editores

A Sony, que foi nomeada parceira oficial de tecnologia da NFL na quarta-feira, expandiu sua tecnologia esportiva por meio da Hawk-Eye Innovations para dar suporte à arbitragem e ao desenvolvimento de tecnologias em campo e nas laterais, incluindo um novo fone de ouvido para treinadores que será lançado em 2025.

Seus serviços de rastreamento Hawk-Eye para medição de linha para ganho adicionam câmeras aos estádios para rastrear jogadores, árbitros e a bola. O sistema de rastreamento ideal notifica os árbitros instantaneamente se um primeiro down foi ganho após a bola ser localizada com a mão.

“Estamos reduzindo uma quantidade significativa de tempo, 40 segundos para cada uso, o que basicamente está tornando o jogo muito mais impactante”, disse Neal Manowitz, presidente e diretor de operações da Sony. “E também o sistema é preciso em menos de meia polegada, o que é incrivelmente, incrivelmente preciso. Espero que os fãs apreciem a visão objetiva, ou pelo menos metade dos fãs de cada jogo apreciem.”

A NFL há muito tempo usa dois bastões laranja brilhantes e uma corrente para medir first downs. Esse método permaneceria em uma capacidade de backup.

Além de novas tecnologias para medição de ganho de linha e novos fones de ouvido para comunicação de treinadores, a Sony está fazendo parceria com a NFL para aprimorar a fotografia lateral, câmeras de transmissão e produção, e muito mais.

“A NFL tem padrões incrivelmente altos e realmente o que estamos falando neste relacionamento é, juntos, no mais alto nível, como mudamos o futuro dos esportes”, disse Manowitz. “Como mudamos a linha para ganhar é um ótimo exemplo, e é aí que… pegamos os criadores do jogo, todas as pessoas da equipe de operações, os treinadores, os jogadores, como colocamos essa comunidade o mais perto possível de nossos engenheiros, e como os trazemos e, então, finalmente, fornecemos uma experiência muito melhor para os fãs.”