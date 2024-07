NGI: após levantamentos apreensão de droga é realizada no Trapiche da Barra

Após levantamentos realizados pelo Núcleo de Gestão de Informações (NGI) do Ministério Público de Alagoas (MPAL), uma significativa apreensão de drogas foi realizada na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Trapiche da Barra, em Maceió. A operação contou com a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico e Combate ao Crime Organizado (DRACCO) da Polícia Civil de Alagoas (PCAL) e da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) da Polícia Militar de Alagoas (PMAL).

A equipe do NGI/MPAL recebeu informações precisas indicando que uma van, transportando uma caixa contendo substâncias ilícitas, partiria com destino ao interior do estado. Diante dessas informações, uma ação conjunta foi planejada e executada para interceptar o veículo.

No início da manhã, as forças de segurança se posicionaram estrategicamente no ponto de vans localizado no bairro Trapiche da Barra. Durante as abordagens, uma caixa com peso acima do normal chamou a atenção das autoridades. Após inspeção minuciosa, foram encontrados aproximadamente 13kg de uma substância análoga à cocaína.

O material apreendido foi imediatamente encaminhado para a sede da DRACCO, onde passará por procedimentos de análise e investigação. Esta apreensão representa um duro golpe contra o tráfico de drogas no estado, demonstrando a eficácia das ações integradas entre os órgãos de segurança pública.