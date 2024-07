Nick Diaz x Vicente Luque são descartados do UFC Abu Dhabi, novo co-evento principal anunciado

Nick Diaz não retornará ao UFC como originalmente programado.

A luta de Diaz contra Vicente Luque foi retirada do próximo card do UFC Abu Dhabi em 3 de agosto devido a “problemas de viagem”, embora não esteja claro qual lutador foi realmente afetado. A notícia foi anunciada durante a transmissão do UFC Vegas 94 no sábado.

A esperança é remarcar a luta entre Luque e Diaz para uma data posterior, mas nada foi definido ainda.

A luta deveria servir como a primeira aparição de Diaz no UFC desde 2021, quando ele caiu para Robbie Lawler por nocaute técnico no terceiro round. Diaz não experimenta a vitória desde uma vitória em 2011 sobre o ex-campeão de duas divisões do UFC BJ Penn por decisão.

Com Diaz x Luque fora do evento, um novo co-evento principal foi anunciado para o card, com Shara Magomedov enfrentando Michal Oleksiejczuk em uma luta de pesos médios.

Magomedov entra na luta com um cartel perfeito de 13-0, incluindo duas vitórias no UFC.

Quanto a Oleksiejczuk, ele parece se recuperar de duas derrotas consecutivas no UFC, após perder para Kevin Holland e Michel Pereira em lutas consecutivas.

O evento principal do UFC Abu Dhabi terá um confronto de pesos galo, com Cory Sandhagen enfrentando Umar Nurmagomedov em uma luta de cinco rounds, com o vencedor, sem dúvidas, se aproximando de uma possível disputa pelo título.