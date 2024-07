Nike revela sua última bola da Premier League para a temporada 2024-25

Matt Watson/Southampton FC via Getty Images

A Premier League e a Nike lançaram sua bola oficial para a temporada 2024-25 no formato da mais recente versão da Nike Flight, o design que tem sido usado nos últimos quatro anos.

Em vez dos grandes X dourados e do texto vintage usados ​​na temporada passada, a nova atualização da bola Flight traz um interessante gráfico amarelo neon e roxo sobreposto à estrutura sulcada, que foi projetada para melhorar a estabilidade aerodinâmica.

Inspirado pelo passado. Pronto para o futuro. Apresentando a Premier League 2024/25 @Nike Bola de voo, disponível em @nikefutebol agora. — Premier League (@premierleague) 22 de julho de 2024

Após 25 anos de parceria, a Flight será a bola final da Premier League oferecida pela Nike. A Puma está esperando nos bastidores para assumir como fornecedora oficial a partir do início da campanha de 2025-26.

Vários times de primeira divisão já foram vistos se aquecendo com a Flight 2024-25 durante o treinamento de pré-temporada, embora a bola tenha seu primeiro uso oficial quando o Manchester United começar a temporada contra o Fulham, no Old Trafford, em 16 de agosto.