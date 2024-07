Nikki Glaser faz piada sobre a prisão de Scottie Scheffler no ESPY Awards

Nikki Glazer apareceu no ESPY Awards… contando uma tonelada de piadas às custas de vários atletas – e Scottie Scheffler Os problemas legais de não estavam fora dos limites.

O comediante mostrou as grandes armas no Dolby Theatre, em Los Angeles, ao entregar o prêmio de Melhor Atleta Masculino a “atletas de ponta que levam seus corpos ao limite e também a um jogador de golfe”.

Como você sabe… SS era enfrentando uma acusação de crime além de outras três contravenções, depois de supostamente arrastou um policial com seu veículo fora do PGA Championship em Louisville em maio.

Scheffler disse que não tinha a intenção de passar pelo cara, acrescentando que toda a situação teria sido diferente se ele soubesse que estava falando com um policial nas imagens da câmera corporal do incidente.

Os promotores do condado de Jefferson entraram com uma ação rejeitar as acusações algumas semanas após o incidente… atribuindo o incidente a um grande mal-entendido.