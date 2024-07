No crucial Ano 3, Napier da Flórida conta com o QB Mertz

DALLAS — Enquanto o técnico da Flórida, Billy Napier, entra em uma terceira temporada crucial com os Gators, seu caso de otimismo após duas temporadas consecutivas de derrotas começa com o quarterback Graham Mertz.

Mertz, uma transferência de Wisconsin entrando em sua segunda temporada na Flórida, melhorou sua porcentagem de conclusão em impressionantes 15 por cento no ano passado, terminando um pouco abaixo de 73 por cento. Isso marcou o melhor na SEC e o número 3 no país.

“Ele é um dos melhores quarterbacks da América”, disse Napier, acrescentando que espera que a NFL desenvolva um forte interesse em Mertz.

Mertz precisará ter outra temporada forte, já que a Flórida tem um calendário que inclui o calendário não-conferência mais difícil do país, que inclui Miami, Florida State e UCF. As temporadas consecutivas de derrotas combinadas com o calendário fizeram de Napier o favorito especulativo entre os treinadores da SEC para ser demitido este ano.

A indenização de Napier seria de mais de US$ 26 milhões se ele fosse demitido em 1º de dezembro.

“Não sei se diria que sinto pressão”, disse Napier. “Quer dizer, acho que estou um pouco mais ciente de que esse jogo é um jogo condicional. Quer dizer, as pessoas amam você quando você ganha. As pessoas não gostam de você quando você perde.

“Eu quero isso para nossos jogadores. É o que eu diria. Acho que observei o quanto eles trabalharam duro. Não tem sido fácil aqui nos últimos dois anos. Isso não é para os fracos. E então o jogo evoluiu e mudou a cada seis meses.”

Napier assumiu na Flórida após a temporada de 2021 e disse que quando chegou o time “ganhou zero dólares em NIL”, e isso fez com que os Gators “se preparassem para pagar ao nosso time de US$ 12,5 milhões a US$ 15 milhões aqui nos próximos anos”.

Napier disse que ele viu seu mandato como tendo um Ano 0, Ano 1 e agora entrando no Ano 2. Ele descreveu o quanto aconteceu durante seu mandato que fez com que parecesse assim.

“Então, fizemos a transição para novas instalações”, disse ele. “Tivemos que contratar funcionários, modernizar a infraestrutura. Toda a experiência do jogador teve que ser completamente reformulada – moradia, estacionamento, nutrição. Há muito trabalho a ser feito. E então eu penso, ‘Ei, não se esqueça de que você compete contra a nata da safra e eles têm uma pequena vantagem sobre você.'”

Depois de uma temporada de 5 a 7 em 2023, qualquer melhora começará com Mertz.

Mertz chegou à Flórida como um quatro estrelas que saiu do curso, pois chegou a Madison na Classe de 2019 como o passador de bolso nº 1 da ESPN. Ele saiu de lá inconsistente e propenso a turnovers, já que o técnico Paul Chryst foi demitido no início de outubro durante a temporada final de Mertz em Madison.

Os números de Mertz aumentaram na Flórida, já que ele terminou a temporada de 2023 estabelecendo alguns recordes do programa – mais passes consecutivos sem interceptação (239), passes consecutivos completados (19) e porcentagem de conclusão (72,9%).

Talvez o mais notável seja que Mertz reduziu suas interceptações para apenas três, depois de lançar 10 em 2022 e 11 em 2021. Essa redução nas interceptações ocorreu com 70 tentativas a mais do que em 2022 ou 2021.

“Deixe-me dizer isso, ele vai jogar extremamente bem este ano e então (a NFL) vai começar a entrevistar esse cara”, disse Napier. “Eles vão colocá-lo na sala, e eles vão (ser como) este é um dos melhores quarterbacks do país e ele vai jogar extremamente bem. Não se esqueça de que esse cara foi classificado como o terceiro melhor quarterback da América.”

Mertz disse que os tempos difíceis em Wisconsin o moldaram.

“A adversidade me fez”, ele disse. “Acho que saber que a adversidade está chegando 24 horas por dia, 7 dias por semana, faz com que você fique um pouco mais preparado para a adversidade quando você já passou por ela.”

Ele acrescentou que quer deixar a faculdade como um vencedor em sua temporada final. “Eu também não quero que a jornada acabe”, disse ele. “Acho que isso é uma coisa. Acho que, no que diz respeito ao futebol americano universitário, acho que só quero vencer, cara. É por isso que voltei. Mas tem sido uma jornada louca. Acho que aprendi muito sobre mim mesmo, não apenas sobre futebol, mas sobre a vida. Como lido com coisas difíceis, como lido com coisas boas. E a vida é só sobre permanecer firme.”