Noah Lyles corre melhor que o seu próprio recorde pessoal nos 100m antes das Olimpíadas de Paris

LONDRES — O campeão mundial americano Noah Lyles correu seu melhor tempo pessoal de 9,81 segundos nos 100 metros no sábado, na última reunião da Diamond League antes das Olimpíadas de Paris.

Lyles, um dos maiores nomes do esporte no momento, se destacou na corrida final do dia, marcando dois centésimos de seu melhor tempo diante de um público lotado de 60.000 pessoas, facilmente o maior do circuito da Diamond League.

A sul-africana Akani Simbine ficou em segundo lugar com 9,86, enquanto Letsile Tebogo, de Botsuana, ficou em terceiro com 9,88, com os cinco primeiros quebrando a barreira dos 10 segundos.

Noah Lyles tem +200 para ganhar o ouro nos 100 metros nas Olimpíadas, a segunda melhor probabilidade atrás do jamaicano Kishane Thompson na ESPN BET. Paul Harding – Atletismo Britânico/Atletismo Britânico via Getty Images

Nos 200 metros femininos, a americana Gabby Thomas deu um impulso final para superar Julien Alfred, de St. Lucia, em uma final emocionante. Thomas marcou 21,82 segundos, levando Alfred a um recorde pessoal de 21,86.

Keely Hodgkinson fez uma declaração enfática de que ela é a mulher a ser batida nos 800 metros em Paris, quando tirou mais de meio segundo de seu próprio recorde feminino britânico com uma vitória dominante de 1:54.61.

Hodgkinson, medalhista de prata em Tóquio, de 22 anos, é o favorito ao ouro olímpico depois que Athing Mu não conseguiu se classificar após uma queda nas eliminatórias dos EUA.

Único atleta a ficar abaixo de 1:56 neste ano, Hodgkinson foi acompanhado pelas compatriotas Jemma Reekie (1:55.61) e Georgia Bell (1:56.28) em um 1-2-3 britânico.

Outro favorito local se destacou nos 400 metros masculinos, com Matthew Hudson-Smith vencendo com um espetacular tempo de 43,74 — um recorde europeu e melhor do mundo em 2024.

Há um ano, nesta reunião, Hudson-Smith deixou a pista em uma cadeira de rodas após romper o tendão de Aquiles. Ele se recuperou para levar a prata no campeonato mundial e agora, como o 12º homem mais rápido da história, é um verdadeiro concorrente para se tornar o primeiro vencedor britânico do evento nas Olimpíadas desde Eric Liddell há 100 anos na mesma cidade.

A jamaicana Nickisha Pryce também impressionou ao correr o melhor tempo do mundo, 48.57, para vencer os 400 metros femininos.

Femke Bol, da Holanda, venceu facilmente os 400 metros com barreiras femininos em 51,30 segundos, consolidando seu status como candidata à medalha de ouro em Paris. A campeã mundial de 24 anos, que ganhou o bronze em Tóquio, dominou a corrida desde o início, com Shamier Little terminando em segundo com 52,78, o melhor tempo da temporada para a atleta dos EUA.

Nos 400 metros com barreiras masculino, o medalhista de bronze brasileiro em Tóquio e ex-campeão mundial Alison dos Santos venceu em 47,18.

O italiano Leonardo Fabbri causou uma surpresa no arremesso de peso, arremessando 22,52 metros para vencer Ryan Crouser, dos EUA, que vinha falando sobre suas chances de quebrar seu próprio recorde mundial na última competição antes das Olimpíadas. Crouser arremessou 22,37, mais de um metro abaixo do recorde de 23,56.