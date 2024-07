Noite de checagem de fatos 1 da Convenção Nacional Republicana

CNN

A equipe da CNN está verificando os fatos na primeira noite da Convenção Nacional Republicana.

Continuaremos atualizando esta lista durante a noite.

Reivindicações econômicas do candidato a governador da Carolina do Norte



O vice-governador Mark Robinson da Carolina do Norte, agora concorrendo a governador, fez uma série de alegações econômicas em seu discurso na Convenção Nacional Republicana na segunda-feira. Uma sobre a era Biden foi enganosa, enquanto outra sobre a era Trump alardeou estatísticas pré-pandêmicas sem reconhecer que quando Trump deixou o cargo a economia estava em muito pior forma.

Robinson disse que, sob o governo do presidente Joe Biden, “os preços dos alimentos dispararam e a gasolina quase dobrou”.

Primeiro os fatos: É verdade que os preços dos alimentos aumentaram mais de 20% desde que Biden tomou posse, mas os preços da gasolina não são o dobro do que eram quando ele assumiu o cargo.

O preço médio nacional de um galão de gasolina comum era de cerca de US$ 3,52 na segunda-feira, de acordo com a AAA. Quando Biden foi empossado, a média nacional era de US$ 2,39.

Robinson também afirmou que, sob o ex-presidente Donald Trump, o desemprego estava “em uma baixa histórica”. Isso certamente era verdade antes da pandemia. Por exemplo, em fevereiro de 2020, a taxa de desemprego do país estava em 3,5%, a menor desde o final dos anos 1960.

Em comparação, a taxa média mensal de desemprego na última década foi de 4,8%.

Mas quando Trump deixou o cargo, estava em 6,4%, longe das mínimas históricas.

De Elisabeth Buchwald da CNN

Em seu discurso na Convenção Nacional Republicana, a deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, afirmou sobre os democratas: “Eles afirmam que nossa economia está prosperando, mas centenas de milhares de trabalhadores nascidos nos Estados Unidos perderam seus empregos nos últimos anos”.

Os fatos primeiro: Isso é enganoso, na melhor das hipóteses. Números do Bureau of Labor Statistics mostrar que o número de trabalhadores nascidos nos Estados Unidos com empregos cresceu significativamente durante a administração do presidente Joe Biden. Cerca de 130,9 milhões de trabalhadores nascidos nos Estados Unidos estavam empregados em junho, um aumento de quase 4,7 milhões desde junho de 2021, logo após Biden assumir o cargo. (Esses dados não são ajustados sazonalmente, então temos que olhar para o mesmo mês em cada ano para uma comparação precisa. Em janeiro de 2021, o mês em que Biden foi empossado, cerca de 123 milhões de trabalhadores nascidos nos Estados Unidos estavam empregados.)

Sempre há rotatividade no mercado de trabalho, então é certamente possível que centenas de milhares de trabalhadores nascidos nos Estados Unidos tenham perdido seus empregos durante esse período – mas, ao contrário da insinuação de Greene, houve ganhos muito maiores do que perdas sob Biden para os trabalhadores nascidos nos Estados Unidos como um grupo.

De Daniel Dale e Tami Luhby da CNN

A deputada Marjorie Taylor Greene disse, ao atacar os democratas em seu discurso na convenção na segunda-feira, que “o establishment em Washington” realizou o Dia da Visibilidade Transgênero na Páscoa deste ano.

“Eles prometeram normalidade e nos deram o Dia da Visibilidade Transgênero no Domingo de Páscoa”, disse o republicano da Geórgia.

Primeiro os fatos: Esta afirmação precisa de contexto. Dia da Visibilidade Transgênero é realizada anualmente em 31 de março desde que foi iniciada em 2009 como um dia de conscientização para celebrar os sucessos de pessoas transgênero e não-conformes de gênero. A Páscoa é comemorado no primeiro domingo depois da primeira lua cheia após o primeiro dia da primavera e pode mudar de ano para ano. O feriado aconteceu em 31 de março de 2024.

Respondendo às críticas dos republicanos ao presidente Joe Biden, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse em uma entrevista coletiva em 1º de abril que estava “surpresa com a desinformação” em torno da Páscoa e do Dia da Visibilidade Transgênero que caem no mesmo dia.

“Todo ano, nos últimos anos, em 31 de março, o Dia da Visibilidade Transgênero é marcado. E como sabemos — para pessoas que entendem o calendário e como ele funciona, a Páscoa cai em domingos diferentes a cada ano. E este ano, aconteceu de coincidir com o Dia da Visibilidade Transgênero. E então, esse é o fato simples”, ela disse.

De Jack Forrest da CNN

Um vídeo exibido na Convenção Nacional Republicana apresentou um narrador afirmando que o ex-presidente Donald Trump “nos deu os maiores cortes de impostos da história”.

Primeiro os fatos: Isso é falso. Análises descobriram que o Tax Cuts and Jobs Act de Trump de 2017 não foi o maior da história, nem em porcentagem do produto interno bruto nem em dólares ajustados pela inflação.

A lei fez inúmeras mudanças permanentes e temporárias no código tributário, incluindo a redução das taxas de imposto de renda corporativo e individual.

Em um relatório divulgado em junho, o Congressional Budget Office, um órgão apartidário do governo federal, analisou o tamanho dos cortes de impostos anteriores promulgados entre 1981 e 2023. Ele descobriu que dois outros projetos de lei de corte de impostos foram maiores: o pacote de 1981 do ex-presidente Ronald Reagan e a legislação assinada pelo ex-presidente Barack Obama que estendeu cortes de impostos anteriores promulgados durante o governo do ex-presidente George W. Bush.

O CBO mediu os tamanhos dos cortes de impostos observando os efeitos da receita dos projetos de lei como uma porcentagem do produto interno bruto – em outras palavras, quanta receita federal o projeto de lei corta como uma porção da economia – ao longo de cinco anos. O corte de impostos de Reagan em 1981 e a extensão do corte de impostos de Obama em 2012 foram de 3,5% e 1,7% do PIB, respectivamente.

O corte de impostos de Trump em 2017, por outro lado, foi estimado em cerca de 1% do PIB.

O Comitê para um Orçamento Federal Responsável, uma organização sem fins lucrativos, descobriu em 2017 que a estrutura para os cortes de impostos de Trump seria a quarta maior desde 1940 em dólares ajustados pela inflação e a oitava maior desde 1918 como porcentagem do produto interno bruto.

De Tami Luhby da CNN

O presidente do Comitê Nacional Republicano, Michael Whatley, disse em seu discurso na convenção do partido na segunda-feira: “Quatro anos atrás, a Europa e o Oriente Médio estavam em paz”.

Primeiro os fatos: A alegação de Whatley é falsa. Quaisquer que sejam os méritos dos Acordos de Abraham que a administração de Trump ajudou a negociar, nos quais Bahrein e os Emirados Árabes Unidos concordaram em 2020 em normalizar as relações com Israel (Marrocos e Sudão seguiram), ainda havia muitos conflitos armados não resolvidos no Oriente Médio há quatro anos, em meados de 2020, e quando Trump deixou o cargo no início de 2021.

A lista incluía notavelmente a guerra civil no Iêmen; a guerra civil na Síria; e os conflitos entre Israel e palestinos em Gaza e na Cisjordânia, entre Israel e o Hezbollah em sua fronteira com o Líbano, entre Israel e a Síria, e o que o ex-funcionário do Departamento de Estado Aaron David Miller chamou de “a guerra entre as guerras entre Israel e o Irã no ar, na terra e no mar”. Além disso, os EUA, seus aliados e civis continuaram a ser atacados em um Iraque instável.

“É uma declaração altamente imprecisa”, disse Miller, que trabalhou nas negociações de paz no Oriente Médio enquanto estava no governo e agora é membro sênior do Carnegie Endowment for International Peace, no outono passado, quando o próprio Trump fez uma afirmação semelhante sobre ter alcançado a paz no Oriente Médio.

Dana El Kurd, pesquisadora sênior não residente do think tank Arab Center Washington DC, também chamou essa alegação de “falsa” quando Trump a fez. Ela disse em um e-mail de novembro: “Os Acordos de Abraham não alcançaram a paz no Oriente Médio. Na verdade, a violência aumentou em Israel-Palestina após os Acordos (usando qualquer métrica que você possa imaginar — número de mortos, violência em assentamentos, etc.)”.

De Daniel Dale, da CNN

A Convenção Nacional Republicana apresentou um vídeo atacando o presidente Joe Biden sobre o preço do gás. Mas o vídeo enganosamente exibiu números desatualizados como se fossem atuais.

Um narrador afirmou: “Quando o presidente Trump deixou o cargo, a gasolina custava apenas US$ 2,20. Sob Biden e Harris, a gasolina disparou para o preço mais alto da história, mais de cinco dólares o galão.” Mais adiante no vídeo, um jovem disse: “No meu primeiro ano dirigindo, estou tendo que lidar com uma média de US$ 5,03 em todo o país”, e uma mulher disse: “É impossível pagar US$ 5,03. Precisamos nos importar mais com nosso povo do que isso.”

Os fatos primeiro: Essas alegações sobre os preços da gasolina da era Biden estão desatualizadas há dois anos. A média nacional para um galão de gasolina comum era de cerca de US$ 3,52 na segunda-feira, de acordo com a AAA. A média nacional, sob Biden, atingiu um recorde de mais de US$ 5 por galão – cerca de US$ 5,02, de acordo com dados AAA – mas isso aconteceu em junho de 2022, após a invasão russa da Ucrânia desencadeou um aumento global nos preços do petróleo. Os vídeos do RNC não ofereceram nenhuma indicação de que a média nacional tenha caído substancialmente desde então.

Além disso, a média nacional no dia em que Trump deixou o cargo em janeiro de 2021 era de cerca de US$ 2,39 por galão, não US$ 2,20, embora fosse inferior a US$ 2,20 em alguns estados.

De Daniel Dale, da CNN

Um vídeo exibido durante a Convenção Nacional Republicana, que atacou a forma como o presidente Joe Biden conduz a economia, apresentou um narrador dizendo: “O Wall Street Journal informou hoje que a renda dos americanos caiu por três anos consecutivos”.

Os fatos primeiro: Isso precisa de contexto. O vídeo do RNC deixou de fora um fato inconveniente de o relatório do Wall Street Journal que foi publicado em 2023: um dos três anos consecutivos em que o rendimento familiar médio ajustado pela inflação diminuiu era 2020quando Donald Trump era presidente. A pandemia de Covid-19 desempenhou um papel importante no declínio, mas o anúncio não explicou que nem todos os três anos foram sob Biden.

A renda familiar média real caiu de US$ 78.250 em 2019 para US$ 76.660 em 2020 (tudo sob Trump), depois caiu para US$ 76.330 em 2021 (principalmente sob Biden) e caiu mais substancialmente para US$ 74.580 em 2022 (tudo sob Biden). Os números de 2023 e 2024 até o momento não estão disponíveis.

De Daniel Dale, da CNN

Atacando a gestão da economia pelo presidente Joe Biden, a Convenção Nacional Republicana apresentou um vídeo no qual um narrador disse: “A América atingiu a maior inflação em 40 anos”.

Primeiro os fatos: Esta alegação está desatualizada há dois anos. A taxa de inflação anual em junho de 2022, cerca de 9,1%, foi de fato a mais alta desde o final de 1981, entre 40 e 41 anos antes. Mas a inflação caiu drasticamente desde o pico da era Biden, e a taxa mais recente disponível, para junho de 2024, foi de cerca de 3,0% — uma taxa que, à parte a presidência de Biden, foi excedida em 2011.

De Daniel Dale, da CNN