Noite de verificação de fatos 3 da Convenção Nacional Republicana

A terceira noite da Convenção Nacional Republicana começou em Milwaukee.

A equipe Facts First da CNN está verificando os fatos da convenção e atualizará esta página durante a noite.

O ex-presidente republicano da Câmara, Newt Gingrich, afirmou que “o presidente Trump orquestrou um fim ordenado à guerra do Afeganistão, sem nenhum americano morto em quase dois anos”.

Primeiro os fatos: Ambas as alegações são falsas.

Embora Trump tenha supervisionado um acordo com o Talibã visando a retirada das tropas americanas do Afeganistão, a guerra não terminou sob sua presidência. As últimas tropas americanas deixaram o Afeganistão em agosto de 2021 sob a administração Biden.

Além disso, não há um período de “quase dois anos” sob a presidência de Trump em que nenhum membro do serviço americano foi morto. Durante seus quatro anos no cargo, houve 45 mortes hostis de membros do serviço dos EUA, de acordo com o Defense Casualty Analysis System. O maior período sem mortes em combate foi no final de sua presidência, de março de 2020 até que ele deixou o cargo em janeiro de 2021 — menos de um ano.

De Jennifer Hansler da CNN

Richard Grenell, que atuou como Diretor Interino de Inteligência Nacional em 2020, disse na quarta-feira à noite que, sob o comando do presidente Joe Biden, “o Talibã está de volta”.

“[A]Depois de quatro anos de Joe Biden, as guerras voltaram, o Talibã voltou e membros do ISIS escaparam pela fronteira sul fragmentada dos Estados Unidos”, disse Grenell.

Primeiro os fatos: A alegação de que “o Talibã está de volta” é enganosa, pois insinua que o Talibã já foi embora.

Embora seja verdade que o Talibã retornou ao poder após a retirada dos Estados Unidos em 2021, o Talibã permaneceu presente no Afeganistão durante todo o mandato do ex-presidente Donald Trump. Os EUA, sob o governo Trump, e o Talibã assinaram um acordo histórico em 2020 que pôs em movimento a retirada das tropas dos EUA do Afeganistão.

Autoridades do governo Trump também se encontraram com representantes do Talibã “repetidamente” em Doha por quase um ano, disse o Inspetor Geral Especial para Reconstrução do Afeganistão em um relatório de 2019.

De Haley Britzky da CNN

O deputado Ronny Jackson do Texas afirmou em seu discurso na Convenção Nacional Republicana na quarta-feira que houve uma “inflação recorde” sob o governo Biden.

Os fatos primeiro: Isto é falso. O registro para a inflação dos EUAestabelecido em 1920, é de 23,7%; o pico da era Biden foi 9,1% em junho de 2022. Jackson poderia dizer com justiça que houve um recorde de quatro décadas sob Biden — o número de junho de 2022 foi o mais alto desde o final de 1981 — mas não houve nada perto de um novo recorde.

Além disso, Jackson não mencionou que a inflação caiu acentuadamente desde o pico da era Biden, dois anos atrás. A taxa de inflação atual, para junho de 2024, é de 3%.

De Daniel Dale, da CNN

O presidente do RNC, Michael Whatley, afirmou em seu discurso de abertura na quarta-feira à noite que a Rússia “estacionou um barco com capacidade para mísseis nucleares” em Cuba.

“Onde estamos hoje? A Rússia invadiu a Ucrânia”, ele disse. “Eles estacionaram um barco com capacidade para mísseis nucleares a 90 milhas da nossa costa em Havana, Cuba.”

Primeiro os fatos: Essa alegação sobre o status de um barco russo é falsa. Embora a Rússia tenha tido um submarino movido a energia nuclear visitando Cuba em junho, junto com outras embarcações da Marinha Russa, todas as embarcações – incluindo o submarino – partiram desde então.

Um grupo de quatro navios da Marinha Russa chegou a Cuba em 12 de junho como parte do que autoridades do Pentágono e do Departamento de Estado enfatizaram ser uma atividade de rotina e observaram que Cuba recebeu navios russos todos os anos entre 2013 e 2020. Um porta-voz do Pentágono, Maj. Charlie Dietz, disse em junho que “dada a longa história da Rússia em escalas em portos cubanos, essas são consideradas visitas navais de rotina, especialmente no contexto do aumento do apoio dos EUA à Ucrânia e aos exercícios da OTAN”.

O submarino nuclear Kazan foi o primeiro dos navios a deixar Havana em 17 de junho.

De Haley Britzky da CNN

Um vídeo exibido no início dos procedimentos da Convenção Nacional Republicana na quarta-feira à noite alegou que a “força” do presidente Donald Trump manteve “o Oriente Médio em paz”. O presidente do Comitê Nacional Republicano, Michael Whatley, também afirmou em seu discurso na convenção na segunda-feira que o Oriente Médio estava “em paz” quatro anos atrás, sob o governo de Trump.

Primeiro os fatos: A alegação de que houve paz no Oriente Médio sob Trump é falsa. Quaisquer que sejam os méritos dos Acordos de Abraão que a administração de Trump ajudou a negociar, nos quais Bahrein e os Emirados Árabes Unidos concordou em 2020 em normalizar as relações com Israel (Marrocos e Sudão seguiram), ainda havia muitos conflitos armados não resolvidos no Oriente Médio quando Trump deixou o cargo no início de 2021.

A lista incluía notavelmente a guerra civil no Iêmen; a guerra civil na Síria; e os conflitos entre Israel e palestinos em Gaza e na Cisjordânia, entre Israel e o Hezbollah em sua fronteira com o Líbano, entre Israel e a Síria, e o que o ex-funcionário do Departamento de Estado Aaron David Miller chamou de “a guerra entre as guerras entre Israel e o Irã no ar, na terra e no mar”. Além disso, os EUA, seus aliados e civis continuaram a ser atacados em um Iraque instável.

“É uma declaração altamente imprecisa”, disse Miller, que trabalhou nas negociações de paz no Oriente Médio enquanto estava no governo e agora é membro sênior do Carnegie Endowment for International Peace, no outono passado, quando o próprio Trump fez uma afirmação semelhante sobre ter alcançado a paz no Oriente Médio.

Dana El Kurd, pesquisadora sênior não residente do think tank Arab Center Washington DC, também chamou essa alegação de “falsa” quando Trump a fez. Ela disse em um e-mail de novembro: “Os Acordos de Abraham não alcançaram a paz no Oriente Médio. Na verdade, a violência aumentou em Israel-Palestina após os Acordos (usando qualquer métrica que você possa imaginar — número de mortos, violência em assentamentos, etc.)”.

De Daniel Dale, da CNN

Um vídeo exibido no início dos procedimentos da Convenção Nacional Republicana na noite de quarta-feira atacou a condução da política externa pelo presidente Joe Biden – e apresentou um narrador dizendo: “O Defense News relata hoje que o exército dos EUA está em declínio e as ameaças da China são formidáveis”.

Os fatos primeiro: Esta alegação é enganosa. A Defense News, uma publicação independente que cobre a segurança nacional, não afirmou ela própria que o exército dos EUA está em declínio. Em vez disso, a publicação relatado que o grupo de estudos de direita Heritage Foundation fez essa afirmação.

Um artigo do Defense News em outubro de 2022 foi intitulado, “Militares dos EUA em declínio, ameaças da China são ‘formidáveis’, diz o relatório.” O artigo explicou que essas afirmações vieram de “um novo relatório da Heritage Foundation, um think tank conservador que a cada ano analisa a força das forças armadas e as ameaças à América.”

De Daniel Dale, da CNN