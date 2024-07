Noite de verificação de fatos 4 da Convenção Nacional Republicana

CNN

A noite final da Convenção Nacional Republicana começou em Milwaukee. O presidente Donald Trump deve discursar mais tarde à noite.

A equipe Facts First da CNN está verificando os fatos do programa, e esta história será atualizada ao longo da noite.

O ex-secretário de Estado Mike Pompeo afirmou na Convenção Nacional Republicana na quinta-feira que a fronteira EUA-México foi “fechada” durante a presidência de Donald Trump.

Os fatos primeiro: A alegação de Pompeo é falsa.

Enquanto Trump reforçou a fronteira durante seu mandato, as travessias ilegais para os EUA vindas do México ainda somavam dezenas de milhares a cada mês antes de ele deixar o cargo. No início da pandemia de Covid-19, o governo Trump limitou viagens não essenciais na fronteira EUA-México e proibiu migrantes de cruzá-la em um esforço para mitigar a disseminação do vírus. O presidente Joe Biden posteriormente estendeu as restrições.

O maior esforço do ex-presidente para “fechar” a fronteira encontrou resistência nos tribunais federais, e a Suprema Corte mais tarde deu luz verde a Biden para encerrar a polêmica política “Permaneça no México”.

De Devan Cole da CNN

Pela quarta noite consecutiva, a Convenção Nacional Republicana exibiu um vídeo no qual o ex-presidente Donald Trump instou os republicanos a usarem “todas as ferramentas apropriadas disponíveis para derrotar os democratas”, incluindo o voto pelo correio. Trump menosprezou implacavelmente o voto pelo correio durante a eleição de 2020, alegando falsamente que estava cheio de fraudes, e ele continuou a criticá-lo duramente durante a campanha atual

Mas os comentários de Trump no vídeo da convenção também incluíram algumas de suas falsas alegações regulares sobre eleições. Depois de afirmar que ele iria “de uma vez por todas garantir nossas eleições” como presidente, Trump novamente insinuou que a eleição de 2020 não era segura, dizendo: “Nós nunca queremos que o que aconteceu em 2020 aconteça novamente.” E ele disse: “Fiquem de olhos abertos, porque essas pessoas querem trapacear e trapaceiam, e francamente, é a única coisa que elas fazem bem.”

Primeiro os fatos: As alegações de Trump são absurdas – versões ligeiramente mais vagas das suas mentiras usuais de que a eleição de 2020 foi fraudada e roubado e que os democratas são trapaceiros eleitorais em série. A eleição de 2020 foi altamente segura; Trump perdeu de forma justa e honesta para Joe Biden por uma margem de 306 a 232 no Colégio Eleitoral; não há evidências de fraude eleitoral nem perto de ser generalizada o suficiente para ter mudado o resultado em qualquer estado; e não há base para afirmar que a fraude eleitoral é a única coisa em que os oponentes de Trump se destacam.

A Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura do governo Trump, parte do Departamento de Segurança Interna, disse em uma declaração pós-eleição em novembro de 2020: “A eleição de 3 de novembro foi a mais segura da história americana”.

De Daniel Dale, da CNN

O ex-secretário de Estado Mike Pompeo disse na noite de quinta-feira que, sob o governo do ex-presidente Donald Trump, “nenhum balão espião chinês voou” pelos EUA.

“Começamos uma saída honrosa do Afeganistão, e nem um único balão espião chinês voou sobre os Estados Unidos da América”, disse Pompeo.

Primeiro os fatos: A alegação de que não houve balões espiões no governo Trump é falsa.

Três supostos balões espiões chineses transitaram sobre os EUA continentais durante a administração Trump, mas não foram descobertos até depois que o presidente Joe Biden assumiu o cargo. O general Glen VanHerck, então comandante do Comando Norte dos EUA e do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, disse em 2023 que uma “lacuna de conscientização de domínio” permitiu que os balões viajassem sem serem detectados.

De Haley Britsky da CNN

Linda McMahon, que serviu na administração Trump como Small Business Administrator, sugeriu na Convenção Nacional Republicana na quinta-feira que a China pagou as tarifas que o ex-presidente colocou em aproximadamente US$ 300 bilhões em produtos feitos na China. “Em vez de taxar empresas americanas, Donald Trump colocou tarifas na China que arrecadaram bilhões de dólares e protegeram as indústrias americanas”, disse ela.

Primeiro os fatos: Essa caracterização das tarifas de Trump é enganosa.

É verdade que as tarifas de Trump sobre a China arrecadaram bilhões de dólares para o governo dos EUA, mas os impostos foram pagos por empresas americanas, não pela China.

Estudo após estudo, incluindo um da Comissão de Comércio Internacional dos EUA (USITC), bipartidária do governo federal, descobriu que os americanos arcaram com quase todo o custo das tarifas de Trump sobre produtos chineses.

Depois que uma empresa importadora paga a tarifa, ela pode decidir arcar com o custo ou repassar todo ou parte dele ao comprador de seus produtos, seja ele um varejista ou um consumidor.

Muitos economistas concordam que as tarifas funcionam como um imposto sobre os consumidores americanos.

“Uma tarifa é apenas uma forma de imposto”, disse Erica York, economista sênior e diretora de pesquisa da Tax Foundation, de tendência conservadora, à CNN no início deste ano.

As tarifas podem beneficiar algumas empresas ao aumentar os preços de produtos estrangeiros concorrentes, mas os impostos podem prejudicar outras empresas ao aumentar os preços dos componentes que elas precisam fabricar.

Por exemplo, as tarifas de Trump foram impostas, em parte, para impulsionar o setor manufatureiro dos EUA – mas essa indústria perdeu empregos.

Economistas do Federal Reserve encontraram uma redução líquida no emprego industrial devido às tarifas em 2019. Isso ocorre principalmente porque os produtos ficaram mais caros para os consumidores dos EUA. Além disso, tarifas retaliatórias impostas a produtos feitos nos EUA tornaram outros fabricantes dos EUA menos competitivos ao vender no exterior.

De Katie Lobosco da CNN

Vídeo do RNC com a voz de Reagan distorce enganosamente artigo de revista



Um vídeo exibido na última noite da Convenção Nacional Republicana tentou atacar o presidente Joe Biden ao apresentar citações das famosas perguntas retóricas do então candidato Ronald Reagan sobre a era do presidente Jimmy Carter em um debate presidencial contra Carter em 1980.

Em um ponto, o vídeo apresentou a voz de Reagan perguntando se, em comparação a quatro anos atrás, “a América é tão respeitada em todo o mundo quanto era?” O texto na tela respondeu à pergunta com as palavras “aliados não confiam mais nos Estados Unidos”, atribuindo-as a um artigo de setembro de 2021 na revista Foreign Affairs.

Primeiro os fatos: Esta citação é enganosa. O artigo na Foreign Affairs não declarou realmente que os aliados não confiam mais nos Estados Unidos. Em vez disso, o artigo observou que “críticos do presidente Joe Biden” fazem a “alegação” de que os aliados não confiam mais nos EUA após a retirada caótica de Biden do Afeganistão – mas o artigo então continuou argumentando que “essas preocupações sobre credibilidade são exageradas”.

O vídeo da convenção também apresentou a voz de Reagan perguntando: “Há mais ou menos desemprego no país do que havia quatro anos atrás?” Mas se você voltar precisamente quatro anos da taxa de desemprego mais recente, a resposta é: menos desemprego. A taxa de desemprego atual é de 4,1% para junho de 2024; quatro anos antes, em junho de 2020, a taxa de desemprego era de 11,0% em meio à pandemia de Covid-19.

Há uma base razoável para esta parte do vídeo, no entanto, se você interpretar “quatro anos atrás” de forma mais ampla para se referir a qualquer momento em 2020. Antes da pandemia, nos primeiros dois meses de 2020, as taxas de desemprego eram de 3,6% e 3,5%.

De Daniel Dale, da CNN