Noruega pronta para votar sobre o futuro do VAR após novo protesto de confeiteiro

O futebol norueguês realizará “conversas abertas e democráticas” sobre o uso do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) antes de uma votação sobre seu futuro em março, anunciou o presidente da Associação Norueguesa de Futebol.

Mais um jogo foi interrompido por protestos na segunda-feira — desta vez devido a uma enxurrada de doces dinamarqueses.

A Eliteserien foi prejudicada pela oposição dos fãs ao VAR durante todo o verão, com torcedores jogando objetos e fogos de artifício no campo.

Parecia ter chegado ao ápice em 21 de julho, quando a partida da primeira divisão entre Rosenborg e Lillestrom foi cancelada após o jogo ter sido interrompido quatro vezes — inicialmente por causa de uma saraivada de bolinhos de peixe. Após um bombardeio de dois minutos, o árbitro interrompeu a partida e mandou os jogadores para o vestiário.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

A partida foi reiniciada, mas os protestos se intensificaram, com bolas de tênis e bombas de fumaça sendo atiradas no campo. O árbitro abandonou a partida por volta da marca de meia hora com o placar de 0-0. A partida será repetida na íntegra em uma data posterior, com portões fechados.

A Norwegian Supporter Alliance pediu aos fãs que adiassem os protestos, mas isso parece ter caído em ouvidos moucos. Na segunda-feira, o jogo da segunda divisão entre Vålerenga e Ranheim foi interrompido quando os doces foram jogados no campo e faixas foram erguidas com os dizeres “Chega de VAR”. Embora não haja um assistente de vídeo nesse nível, o Vålerenga estava na Eliteserien na temporada de 2023 e está bem posicionado para ser promovido imediatamente de volta à primeira divisão.

Antes do jogo, o Vålerenga se tornou o primeiro clube a dizer abertamente que trabalharia para se livrar do VAR depois que a FA anunciou o processo de consulta. “Nós do Vålerenga Fotball Elite trabalharemos duro para abolir o VAR no futebol norueguês”, dizia uma declaração.

Aconteceu depois que Lise Klaveness, a presidente da FA, admitiu que o futebol norueguês falhou em levar em conta as opiniões dos torcedores desde que o VAR foi introduzido para a temporada de 2023. Os fãs mostraram seu descontentamento durante a primeira temporada antes de ele aumentar neste ano.

“Passamos muito tempo nos reunindo e ouvindo torcedores noruegueses em vários níveis”, disse Klaveness. “Somos apaixonados pela liberdade de expressão no futebol norueguês e internacional. Sinto-me honrado por, no passado, não termos comunicado claramente o suficiente sobre quais são os canais democráticos eficazes para nos envolvermos na questão do futuro do VAR no futebol norueguês.

“Agora faremos o nosso melhor para atender ao chamado dos clubes e torcedores de uma boa maneira.”

Um grupo de trabalho composto por clubes, torcedores, jogadores, treinadores e árbitros será criado para avaliar o sistema de árbitro de vídeo e entregar um relatório em novembro, antes de “uma avaliação completa e inclusiva das vantagens e desvantagens do VAR” sendo discutida no Parlamento do Futebol em 1 e 2 de março do ano que vem. Uma votação será então realizada entre os clubes para decidir se o VAR continuará na Noruega.

O VAR enfrentou críticas em muitos outros países, com a principal liga da Suécia decidindo em abril não implementar o VAR devido à oposição dos clubes, que têm o controle dos torcedores.

Em junho, o Wolverhampton Wanderers não conseguiu que o VAR fosse anulado na Premier League, com os clubes votando 19-1 contra a moção do clube.