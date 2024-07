‘Not Like Us’, de Kendrick Lamar, impulsiona os negócios da Tam’s Burgers em 40 por cento

Kendrick Lamar destacar a lanchonete de sua cidade natal em seu vídeo “Not Like Us” está rendendo grandes dividendos… já que o pessoal da Tam’s Burgers diz que está empilhando pão e queijo, assim como seu prato exclusivo!

Eles dizem que muitos fãs que vieram disseram que “Not Like Us” era o motivo de sua visita – e embora ainda tenham o apoio constante dos habitantes locais, Lauro e Bryan dizem que estão captando muitos negócios turísticos.

No vídeo, Kendrick e o produtor de ‘NLU’ Mostarda pare no Tam’s em um Lambo e fique lá dentro com uma dançarina Tempestade DeBarge durante o segundo verso da música.