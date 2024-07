Notas de meio de temporada da WNBA: Por que Liberty, Lynx e Sun recebem notas altas

O time da WNBA na Big Apple está no topo da classe. A bicampeã defensora está acima da média. E um time de playoff da temporada passada precisa de sala de estudos.

Com os 12 times da liga na metade ou perto da metade do calendário de 40 jogos, é hora do boletim de meio de temporada da WNBA.

As notas são sempre um tanto subjetivas, mas os três primeiros — New York Liberty, Minnesota Lynx e Connecticut Sun — foram claros. O Liberty tem uma ligeira vantagem na classificação com três vitórias a mais que o Lynx, embora o New York também tenha jogado uma partida a mais.

A nota alta do Liberty, de 17-3, não é inesperada; eles trouxeram de volta todos os jogadores-chave do time de 2023 que perdeu para o Las Vegas Aces nas finais da WNBA. Mas a profundidade e a coesão de Nova York ficaram evidentes quando jogou uma sequência de oito jogos sem a armadora Courtney Vandersloot, que estava ausente por causa da morte de sua mãe.

A experiência do ano passado com um time renovado — o Liberty trouxe as atacantes Breanna Stewart e Jonquel Jones, além de Vandersloot — ajudou a preparar Nova York para o que ela espera ser a tão esperada conquista do campeonato da franquia.

Minnesota (14-5) conquistou o título da Commissioner’s Cup na temporada e espera voltar às finais da WNBA pela primeira vez desde que o Lynx conquistou seu quarto campeonato em 2017. O Sun (15-4), assim como o Liberty, ainda busca o primeiro campeonato da WNBA da franquia, mas mais uma vez está na disputa.

Os Aces, campeões consecutivos, estão com 11-6 e não estão nas notas “A” agora. Mas depois de atingir o que para eles parecia o fundo do poço com um recorde de .500 em 15 de junho, as coisas melhoraram consideravelmente, pois eles igualam a atual sequência de cinco vitórias do Liberty. A nota dos Aces melhorou muito nas últimas duas semanas.

As novatas Angel Reese do Chicago Sky e Caitlin Clark do Indiana Fever receberiam A pela rapidez com que se adaptaram ao pro ball. Seus times não têm notas tão altas, mas o Sky e o Fever devem se sentir bem por estarem na discussão dos playoffs.

Os times no final do boletim ainda não estão fora da disputa dos playoffs. Mas as coisas precisam mudar muito para que eles subam para o top oito.

O Liberty não tem sido perfeito, mas tem sido muito bom. Eles chegaram à final da Commissioner’s Cup, perdendo para Minnesota, e também foram 1-1 contra o Lynx na temporada regular. O New York tem 9-1 em seus últimos 10 jogos (sem contar a final da Cup) e está em segundo lugar na liga em pontuação (87,2) e em primeiro em rebotes (36,3) e cestas de 3 pontos por jogo (10,5).

Crédito extra: A mascote Ellie, a elefanta, está arrasando.

Liberty assume a liderança com uma sequência de 15-0 no final O Liberty assume a liderança definitivamente com uma sequência de 15-0 no quarto período contra o Lynx.

Quaisquer dúvidas externas sobre o Lynx desapareceram quase assim que a temporada começou; ficou claro o quão bem eles jogaram juntos. Napheesa Collier, a MVP da final da Commissioner’s Cup, elevou a importância à “cara da franquia”. Alanna Smith mostrou que a melhora do ano passado em seu jogo foi sustentável. Kayla McBride, que fez 32 anos no dia em que o Lynx ganhou a Copa, está arremessando 43,3%, o recorde da carreira, da faixa de 3 pontos.

Crédito extra: As Lynx são o “Time Mundo” da WNBA, com jogadoras de seis países além dos Estados Unidos em seu elenco.

A treinadora Stephanie White continuou dizendo, mesmo durante o início de 13-1 do Sun, que ela conseguia ver áreas nas quais o Sun não estava jogando bem. Elas foram 2-3 desde então, mas ainda estão perto do topo da classificação e entre os times com esperanças realistas de chegar às finais da WNBA. Cinco jogadoras estão com média de pontuação de dois dígitos, lideradas pelos 16,2 pontos por jogo de DeWanna Bonner.

Crédito extra: Os armadores DiJonai Carrington e Tyasha Harris podem competir pelo prêmio de Jogador Mais Evoluído; ambos são titulares em tempo integral pela primeira vez e têm anos de carreira.

O Storm sabia que 2023 seria difícil; eles foram 11-29. A guarda Jewell Loyd, que liderou a WNBA em pontuação na temporada passada, tem mais ajuda este ano com a atacante Nneka Ogwumike e a guarda Skylar Diggins-Smith assinando com Seattle. Essas três mais a atacante/centro Ezi Magbegor — que foi roubada de uma merecida vaga no All-Star — se tornaram as quatro grandes para Seattle (13-6).

Crédito extra: O Storm é o único time entre os cinco primeiros da classificação atual que não chegou aos playoffs no ano passado.

Versão curta: As Aces sentiram falta de Chelsea Gray. Point Gawd perdeu os primeiros 12 jogos de Las Vegas enquanto se recuperava de uma lesão no pé sofrida nas finais da WNBA do ano passado. As Aces estavam 6-6 antes de ela retornar em 19 de junho. Desde então, elas estão 5-0. Gray tira a pressão de todos os outros e os ajuda a se concentrarem no que fazem de melhor. A atacante A’ja Wilson, no entanto, está fazendo tudo da melhor forma e é a favorita para MVP.

Crédito extra: Kate Martin parece encantadoramente confusa sobre o porquê de ser tão popular, mas a 18ª escolha geral em abril passado foi a adição perfeita para uma novata em Las Vegas.

Kelsey Plum marca 34 pontos, recorde da temporada, na vitória sobre o Fever Kelsey Plum brilha com 34 pontos para liderar os Aces sobre os Fever em casa.

O Sky chegou perto de ficar nas notas “B”, apesar de seu recorde de 7-11. Isso porque muitos presumiram que seria um ano de reconstrução em Chicago e que o Sky ficaria em último lugar. Mas não é o caso. A nova treinadora Teresa Weatherspoon tirou o melhor até agora do atacante Angel Reese, o principal reboteiro da WNBA e um forte candidato a Novato do Ano. As guardas Chennedy Carter e Marina Mabrey estão tendo suas melhores temporadas em geral.

Crédito extra: O Sky venceu o mesmo número de jogos em casa e fora (quatro cada). Dallas é o único outro time a fazer isso, com dois cada.

A sequência de duplo-duplo de Angel Reese chega a 11 na vitória sobre o Dream Angel Reese acumula 12 pontos e 19 rebotes para estender seu recorde de temporada única na WNBA para 11 duplos-duplos consecutivos.

O Dream está onde muitos projetaram que estaria: no meio do grupo e em posição de playoff. A armadora Rhyne Howard, que não joga desde que machucou o tornozelo em 19 de junho, é a maior preocupação de Atlanta no momento. A armadora Allisha Gray e a pivô Tina Charles, em sua primeira temporada com o Dream, estão liderando o caminho para o Dream, que também recuperou a armadora Jordin Canada de uma lesão em 23 de junho.

Crédito extra: Charles jogou por seis das 12 franquias atuais e teve uma média de quase dois dígitos em suas 14 temporadas.

Nenhum time, jogador ou técnico esteve sob mais escrutínio do que o Fever, Caitlin Clark e o técnico Christie Sides. Mas depois de um início de 1-8 durante uma agenda desafiadora, Indiana está com 8-13 e tem três jogadores indo para o All-Star Game: Clark, a também guarda Kelsey Mitchell e a atacante Aliyah Boston. O objetivo do Fever: acabar com a seca de sete temporadas de playoffs da franquia. Ao longo do caminho, eles estão acumulando grandes números de público.

Crédito extra: Nem todo mundo concorda, mas o novo design colorido da quadra do Fever fica ótimo na TV.

O Mercury estava indo para uma nota “D” se tivesse perdido em Dallas na quarta-feira, mas venceu por 104-96. Eles têm sido o maior enigma da liga em 2024: derrotando quatro dos cinco melhores times na classificação, mas também perdendo para dois dos quatro últimos. A pivô Brittney Griner, que perdeu os primeiros 10 jogos com uma lesão no dedo do pé, é uma das três atletas olímpicas dos EUA no Mercury, com Kahleah Copper e Diana Taurasi. Com o novo técnico Nate Tibbetts e novos rostos, incluindo Copper e Natasha Cloud, o Mercury ainda está descobrindo como jogar junto.

Crédito extra: O Mercury está com 10-10, a sétima vez nesta temporada que eles têm um recorde de 0,500.

Natasha Cloud saiu como agente livre, e Elena Delle Donne não está jogando na WNBA nesta temporada, seu futuro é incerto. As Mystics estão entrando em uma nova era na qual a escolha nº 6 do draft, Aaliyah Edwards, pode desempenhar um grande papel. Mas com a armadora Brittney Sykes e a pivô Shakira Austin limitadas a nove jogos combinados por causa de lesões, não é surpresa que as Mystics tenham começado a temporada com um histórico de 0-12. Ainda assim, elas venceram cinco jogos e não estão em último lugar, ambos positivos.

Crédito extra: A carreira da pivô Stefanie Dolson na WNBA começou em Washington em 2014 e ela está de volta lá 10 anos depois.

Das duas seleções de loteria de 2024 do Sparks, a escolha nº 2 Cameron Brink está fora do resto da temporada por causa de uma lesão no joelho e a escolha nº 4 Rickea Jackson (10,2 PPG) é a única jogadora do Sparks além de Dearica Hamby (18,3 PPG) que está com média de pontuação de dois dígitos. Hamby (10,3 RPG) é a única reboteira forte com Brink fora; a próxima melhor é a RPG de 3,6 do pivô Li Yueru. A armadora Lexie Brown está fora por tempo indeterminado com a doença de Crohn. O Sparks (4-15) tem a maior sequência de derrotas atual da WNBA, com oito consecutivas, e provavelmente perderá os playoffs pelo quarto ano consecutivo.

Crédito extra: Os Sparks foram poupados da nota mais baixa por causa das dificuldades de Dallas.

As Wings queriam continuar de onde pararam na temporada passada com o ímpeto de chegar às semifinais. O oposto aconteceu. A atacante Satou Sabally (ombro) está fora até depois de jogar pela Alemanha nas Olimpíadas. Natasha Howard (pé quebrado) perdeu oito jogos. Ela está de volta, mas a companheira atacante Maddy Siegrist agora está fora com um dedo quebrado.

Crédito extra: O armador Arike Ogunbowale é o segundo na liga em pontuação (23,8 PPG) e um All-Star, então não é completamente sombrio para Dallas (4-16).