Notas de negociação da WNBA 2024: vencedores e perdedores

Por causa do teto salarial rígido da WNBA, negociações importantes no meio da temporada, como o acordo de quarta-feira que enviou Marina Mabrey do Chicago Sky para o Connecticut Sun, são raras.

Para encontrar uma troca na temporada tão significativa quanto essa, que vê o segundo melhor time da WNBA adicionar uma jogadora (Mabrey) com média de 14,0 PPG, 4,9 RPG e 4,5 APG, provavelmente teremos que voltar a 2016. Naquela época, o Minnesota Lynx adicionou Sylvia Fowles a caminho de sua quinta participação nas Finais nos seis anos anteriores.

Como o Sky é um dos vários times com espaço suficiente no teto salarial para facilitar a aceitação de mais salário do que eles enviam de volta em uma troca, é possível que este não seja o último acordo que veremos antes do prazo final de 20 de agosto, que cai cinco dias após o cronograma da liga ser retomado após as Olimpíadas. Ainda assim, em termos de impacto na corrida pelo título da WNBA, Connecticut obter Mabrey por duas reservas (Rachel Banham e Moriah Jefferson, esta última atualmente afastada após cirurgia no tornozelo) e compensação de draft será difícil de superar.

Vamos avaliar a troca e analisar as implicações para ambas as equipes e a disputa pelo título da WNBA.

Sol obtém: Guarda Marina Mabrey, escolha de segunda rodada de 2025

Céu obtém: As guardas Rachel Banham e Moriah Jefferson, escolha de primeira rodada de 2025, têm o direito de trocar escolhas de primeira rodada em 2026

Destaques da aquisição da Sun Marina Mabrey

Sol de Connecticut: Um

Ao longo das seis temporadas em que o Sun se tornou um dos melhores times da liga — com uma equipe de ataque liderada por DeWanna Bonner, Brionna Jones e Alyssa Thomas (além do agora falecido MVP Jonquel Jones) — os arremessos e a defesa de Connecticut têm sido pontos fracos.

Apesar de quão bem o Sun jogou nesta temporada, indo 18-6 para ficar em segundo na classificação da WNBA indo para a pausa olímpica, esses problemas permanecem. Connecticut está em 10º lugar em cestas de 3 pontos feitas e tentadas por jogo, e em nono em porcentagem de 3 pontos (31%).

Certamente, o jogo de guarda estava na vanguarda na terça-feira à noite, quando o New York Liberty, com poucos jogadores, venceu o Sun por 82-74 com 30 pontos e seis cestas de 3 pontos de Sabrina Ionescu. A derrota deixou o Sun em 0-3 nesta temporada contra o New York, e Richard Cohen, do HerHoopStats.com, observou que Connecticut está em 2-13 contra o Liberty e o atual campeão Las Vegas Aces nas últimas duas temporadas (incluindo os playoffs), e 46-10 contra todos os outros times.

Para chegar ao topo depois de perder duas vezes nas Finais da WNBA em cinco anos, e outras três vezes nas semifinais, o Sun precisava de um soco de perímetro mais potente. Entra Mabrey, cujos 2,3 acertos de 3 pontos por jogo estão em sétimo lugar na WNBA, e são mais do que qualquer jogadora de Connecticut teve em média desde Katie Douglas em 2006, segundo Stathead.com.

Embora Mabrey tenha arremessado mais perto da precisão de 35% em 3s desta temporada do que dos 39% do ano passado ao longo de sua carreira (36%), isso ainda é uma grande atualização na lista atual do Sun. Banham e Tyasha Harris (35%) foram as únicas jogadoras de Connecticut a arremessar melhor do que 31% em pelo menos 10 tentativas de 3 pontos nesta temporada.

Comparada a Banham, que estabeleceu um recorde da WNBA ao fazer oito cestas de três pontos saindo do banco no domingo na vitória arrasadora do Sun sobre o Phoenix Mercury, Mabrey é uma jogadora muito mais completa. Ela tem habilidade de criação de jogadas suficiente para jogar como ponta ao lado da defensora de perímetro DiJonai Carrington e tamanho suficiente para jogar ao lado de Harris nas quadras ofensivas mais perigosas de Connecticut. Também me pergunto se veremos a treinadora Stephanie White experimentar jogar com as três armadoras juntas às vezes contra as segundas unidades.

Embora Carrington e Harris tenham desfrutado de temporadas de sucesso como titulares em tempo integral após apoiar a antiga dupla de backcourt do Sun, Natisha Hiedeman e Tiffany Hayes, na temporada passada, o resto da rotação de guardas de Connecticut tem sido deficiente. Banham teve uma média de apenas 12,9 MPG enquanto arremessava 38% em 2s, Jefferson jogou apenas 61 minutos no total antes da cirurgia no tornozelo e a veterana Tiffany Mitchell está arremessando uma porcentagem efetiva de field goal de 38%, a segunda menor entre as jogadoras com pelo menos 100 tentativas de arremesso este ano.

Substituir os minutos que Banham, Mitchell e Veronica Burton vêm jogando com Mabrey torna o Sun muito mais perigoso rumo aos playoffs. Não fecha totalmente a lacuna com um time Liberty com força total, mas há um caminho potencial onde Connecticut pode chegar às finais como a semente nº 2 sem enfrentar Nova York ou Las Vegas. Nesse ponto, o Sun teria uma chance de socar o primeiro título na história da franquia.

No entanto, há mais coisas para gostar sobre essa troca da perspectiva de Connecticut. Primeiro, enviar US$ 234.050 em salário para Mabrey (ganhando US$ 208.000, de acordo com os dados salariais do HerHoopStats.com) dá ao Sun US$ 46.000 ou mais em espaço de teto. Isso permitiria que Connecticut oferecesse a um agente livre mais do que o mínimo do veterano rateado para terminar a temporada.

Segundo fontes da liga, vários times estão em busca da veterana atacante Gabby Williams, que será uma agente livre irrestrita quando terminar de representar a França nas Olimpíadas. O Sun agora pode pagar a Williams, que jogou colegialmente na vizinha UConn, mais do que qualquer outro time concorrente, exceto por outra troca.

Olhando para a próxima temporada, adicionar Mabrey também pode ser uma proteção contra a agência livre restrita de Carrington. Mabrey seria um substituto mais viável para Carrington no time titular do que Banham ou Jefferson, ambos com contrato até 2025.

Considerando que Connecticut provavelmente escolherá a nona posição ou pior, abrir mão de uma escolha de primeira rodada de 2025 não é um preço muito alto a pagar por essas atualizações. O Sun está assumindo um risco maior em 2026, quando Chicago agora pode trocar a escolha de primeira rodada do Phoenix Mercury (adquirida na troca de Kahleah Copper) pela de Connecticut. O Sun deve recontratar Bonner, Jones e Thomas após esta temporada — todos agentes livres irrestritos, embora Thomas possa ser designado o jogador principal do time — além de lidar com a agência livre restrita de Carrington.

É possível que Connecticut saia das fileiras de concorrentes se algumas dessas estrelas forem para outro lugar. No entanto, esse é um risco que vale a pena correr, dada a oportunidade do Sol finalmente empurrar esse núcleo para o topo agora.

Chicago: B-

Menos de um ano e meio atrás, o Sky abriu mão de duas escolhas de primeira rodada e uma troca para obter Mabrey em um acordo de assinatura e troca de quatro times com o Dallas Wings. Este retorno mostra o quão lamentável foi essa troca, feita pelo ex-técnico e GM James Wade depois que ele construiu o primeiro e único time campeão na história da franquia, do ponto de vista de valor.

Estamos avaliando rigorosamente essa troca agora, e nunca foi realista para Chicago receber tanto de volta por Mabrey — particularmente depois que ela solicitou uma troca, de acordo com Annie Costabile do Sun-Times. Ainda assim, eu me pergunto se o Sky deixou Connecticut um pouco fácil para pegar de volta tanto salário para reservas até 2025, além de abrir mão do melhor jogador da troca. Em particular, o contrato de Jefferson agora parece um pagamento a mais, embora Chicago possa ser capaz de reabilitar seu valor quando ela voltar à quadra.

O espaçamento de Mabrey certamente fará falta em Chicago, que de alguma forma está encontrando espaço suficiente para Chennedy Carter operar no drible, apesar de estar em último lugar na liga em 3s feitos e tentados. Notavelmente, Mabrey fez mais 3s nesta temporada (56) do que todas as suas companheiras de equipe combinadas (53).

Se o Sky realmente cair, os vencedores furtivos dessa troca são o Atlanta Dream, atualmente três jogos atrás de Chicago na corrida pela oitava vaga nos playoffs, mas esperando crescer com Rhyne Howard de volta, saudável, e Jordin Canada pronto para retornar após a pausa olímpica.

Perder os playoffs este ano não parece mais tão potencialmente doloroso para o Sky quanto parecia no início da temporada. Naquela época, Chicago poderia ter enviado uma escolha de loteria para Dallas por meio de uma troca pelo que esperávamos que pudesse ser uma escolha mais tarde na primeira rodada. Como os Wings, atormentados por lesões, estão atualmente com o pior desempenho da liga, 5-19, é provável que eles próprios estejam na loteria, o que significa que, no pior cenário, o Sky só estaria trocando sua escolha algumas posições.

A boa notícia para o Sky é que eles encontraram três jogadores de longo prazo nesta temporada em Carter, a estrela revelação que será um agente livre restrito na próxima offseason, e as novatas Kamilla Cardoso e Angel Reese. Chicago tem Cardoso e Reese em seus contratos de novato de valor e amplo espaço de teto para cercá-los de talento.

Esta troca dá ao Sky um par de escolhas no draft de 2025, mais duas chances em 2026 de conseguir uma escolha de loteria em virtude da habilidade de trocar a primeira rodada do Phoenix pela de Connecticut. A longo prazo, as coisas estão melhorando em Chicago.