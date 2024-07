Notícias do SEC Media Days: touro mecânico, reunião do Alabama e muito mais

Os dias de mídia da SEC terminaram na quinta-feira em Dallas, com o calendário se aproximando cada vez mais da primeira semana da temporada de futebol americano universitário.

Dezenas de treinadores e jogadores dos 16 times da conferência responderam perguntas durante a semana, preparando o cenário para o outono que se aproxima. Grande parte do evento de quatro dias foi gasto destacando o futebol.

Mas não toda ela.

De touros mecânicos a escaneamentos faciais do College Football 25, aqui estão as melhores imagens e sons dos dias de mídia da SEC em Dallas:

Quando estiver no Texas…

Com o evento acontecendo em um anfitrião pela primeira vez em Dallas, era justo que os organizadores prestassem homenagem a um dos grandes ícones do Lone Star State (e mascote do novo membro da conferência Texas Longhorns) com um touro mecânico no local. Servindo como uma âncora para oportunidades de fotos para a delegação de cada equipe, jogadores e treinadores posaram para as câmeras no topo da plataforma bovina.

Drinkwitz mantém tribunal

O técnico do Missouri Tigers, Eli Drinkwitz, nunca é de se esquivar de uma boa citação. Apoiado pelo ímpeto de liderar os Tigers para sua primeira temporada de 11 vitórias desde 2014 no outono passado, Drinkwitz subiu ao pódio com muito a dizer. De reatores nucleares a uma homenagem a Mike Leach, tamanho, resistência e instintos, o futuro chefe do quinto ano aproveitou ao máximo suas oportunidades na frente do microfone.

Estoques de Dr Pepper

Se não por nenhuma outra razão além de suas famosas competições de intervalo, o Dr Pepper é um pilar do cenário do futebol americano universitário. A SEC fez de tudo para garantir que todos os sabores possíveis da bebida estivessem disponíveis para os participantes do evento. Sete edições diferentes da bebida foram estocadas em Dallas, incluindo o sabor de creme de coco lançado recentemente.

Um reencontro feliz

Há pouco mais de seis meses, Nick Saban estava treinando Jalen Milroe em um jogo do College Football Playoff como o treinador principal do Alabama Crimson Tide. Saban é um veterano dos dias de mídia da SEC (ele era o treinador principal mais antigo da conferência na época de sua aposentadoria) e estava em cena mais uma vez em Dallas como um membro da mídia. Milroe, por outro lado, estava fazendo sua primeira aparição representando o Crimson Tide — e estava feliz em ver seu antigo treinador se estabelecendo em seu novo papel como parte da mídia.

Futebol universitário 25 probabilidades e fins

Um tópico popular no evento foram as opiniões e reações dos jogadores sobre o tão esperado videogame College Football 25 da EA, que foi lançado na segunda-feira. Entre os planos de Harold Perkins de usar a si mesmo, os representantes de Brady Cook no meio do evento e as reclamações de Jaxson Dart sobre sua semelhança virtual, os jogadores tiveram muitas ideias sobre o novo jogo.