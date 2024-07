Notícias sobre transferências do Arsenal: Mikel Arteta quer ‘melhorar’ o elenco

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, admitiu que seu time precisa de reforços para competir com o Manchester City pelo título da Premier League, depois de ter ficado aquém nas últimas duas temporadas.

A única contratação do Arsenal no verão até agora foi tornar permanente o goleiro David Raya, emprestado pelo Brentford, embora eles tenham sido fortemente associados ao zagueiro do Bologna e da Itália, Riccardo Calafiori, nas últimas semanas.

Falando à mídia quando o time chegou aos Estados Unidos para sua turnê de pré-temporada, Arteta disse: “A perfeição nesta liga exige padrões diferentes para relacionar essa palavra à vitória na Premier League.

“É isso que precisamos fazer, precisamos atualizar tudo o que estamos fazendo e melhorar em todas as áreas. É isso que estamos tentando fazer.

“Estamos tão perto. Há momentos em que tivemos margens realmente finas. Nós merecemos estar lá, e obviamente queremos muito mais e vamos tentar conseguir.”

O ex-jogador do Arsenal e do Everton acrescentou que as negociações de transferência do clube se concentrariam em deficiências específicas que eles identificaram nas campanhas anteriores, embora tenha insistido que seu objetivo principal era melhorar os jogadores já disponíveis para ele e sua equipe.

Mikel Arteta e o Arsenal participaram do primeiro treino em Los Angeles na segunda-feira. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

“Sabemos que há certas posições que queremos melhorar e dar ao elenco melhores recursos, especialmente em termos de números, onde estamos muito em falta”, disse ele.

“Faremos o nosso melhor, mas o principal é focar em nos apaixonar pelos jogadores que temos e torná-los melhores.”

A turnê de pré-temporada do Arsenal começa em Los Angeles, onde eles enfrentam o Bournemouth em 24 de julho, seguido por um confronto com o Manchester United em 27 de julho no SoFi Stadium em Inglewood, CA.

A viagem termina com um jogo contra o Liverpool na Filadélfia em 31 de julho, antes dos jogos de pré-temporada com Bayer Leverkusen e Lyon no Emirates em agosto.

A campanha do Arsenal na Premier League começa em 17 de agosto, quando o Wolves visita o norte de Londres.