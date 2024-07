Novak Djokovic e Carlos Alcaraz conquistam vitórias nas Olimpíadas de Paris

Novak Djokovic abriu sua busca pela primeira medalha de ouro olímpica com uma vitória por 6-0 e 6-1 em Roland Garros, o que pode definir um confronto na segunda rodada com seu rival de longa data Rafael Nadal.

O segundo cabeça de chave, Carlos Alcaraz, da Espanha, atual campeão de Roland Garros e Wimbledon, também abriu com uma vitória fácil por 6-3 e 6-1 sobre o libanês Hady Habib.

O sérvio Djokovic, que é o cabeça de chave número 1 no masculino depois que Jannik Sinner desistiu devido a uma amigdalite, precisou de menos de uma hora para eliminar o australiano Matthew Ebden, um jogador de duplas que participava de uma partida de simples de nível profissional pela primeira vez em dois anos.

O principal cabeça de chave Novak Djokovic, sérvio 24 vezes campeão do Grand Slam, derrotou facilmente o australiano Matthew Ebden na primeira rodada do torneio olímpico de tênis masculino. Divyakant Solanki/EPA-EFE/Shutterstock

Ebden entrou na chave de simples porque estava em Paris para jogar duplas e, portanto, estava disponível quando o dinamarquês Holger Rune, 16º colocado, desistiu devido a uma lesão no pulso.

O único jogo de Ebden aconteceu quando ele já estava perdendo por 6 a 0 e 4 a 0 — e ele comemorou puxando a parte da frente de sua camisa amarela sobre a cabeça e expondo o peito em meio aos gritos da multidão cercada pela bandeira.

Djokovic sofreu algumas decepções olímpicas, perdendo duas vezes nas semifinais, e sua única medalha foi um bronze em simples em Pequim, em 2008.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Nadal, o espanhol que ganhou um recorde de 14 de seus 22 títulos de Grand Slam no Aberto da França e possui dois ouros nos Jogos de Verão, está programado para jogar sua partida de abertura de simples no domingo. Ele foi um carregador de tocha surpresa durante a cerimônia de abertura encharcada pela chuva ao longo do Sena na sexta-feira à noite e estava programado para competir ao lado de Alcaraz em duplas no sábado à noite.

“Jogar com ele é como uma final, em qualquer torneio”, disse Djokovic sobre o possível confronto com Nadal. “Particularmente aqui, sabendo o que ele conquistou e o que fez pelo nosso esporte, mas particularmente aqui em Roland-Garros, seu histórico fala por si. Estou ansioso por isso. Se nos enfrentarmos, será possivelmente a última vez que nos enfrentaremos em um grande palco. Então, tenho certeza de que as pessoas vão gostar. Estou ansioso por isso e estarei pronto para esse confronto.”

O primeiro dia de tênis começou com pancadas de chuva que podem ter contribuído para diminuir as filas de espectadores portando guarda-chuvas nas verificações de segurança das instalações perto das entradas e adiado em pelo menos 4 horas e meia o início das partidas nas 10 quadras sem tetos retráteis.

Coley Harvey, da ESPN, Associated Press e Reuters contribuíram para esta reportagem.