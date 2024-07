Novak Djokovic nas semifinais de Wimbledon enquanto Alex de Minaur desiste

Novak Djokovic teve passe livre para as semifinais de Wimbledon na quarta-feira, quando seu oponente nas quartas de final, Alex de Minaur, desistiu devido a uma lesão no quadril.

De Minaur, um australiano que foi o nono cabeça de chave no All England Club, anunciou que estava desistindo do torneio horas antes de ele e Djokovic jogarem um contra o outro na quadra central.

Ele sofreu a lesão no match point de segunda-feira, dizendo após sua vitória sobre Arthur Fils que “bateu” o quadril ao acertar uma direita.

A partida de quarta-feira seria a primeira aparição de de Minaur nas quartas de final em Wimbledon. Ele chegou tão longe no Aberto da França no mês passado também.

Djokovic enfrentará Taylor Fritz ou Lorenzo Musetti na sexta-feira por uma vaga na final.

O segundo cabeça de chave Djokovic conquistou sete dos seus 24 títulos de Grand Slam masculinos, um recorde, em Wimbledon.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.