Novata do Ano da WNBA 2024: Quem é a favorita para vencer no jogo das estrelas da WNBA?

EA intensa rivalidade entre os ex- Iowa Hawkeyes‘ estrela Caitlin Clark e ex- Tigre da LSU e a campeã nacional de basquete universitário feminino Angel Reese não se acalmou na WNBA. Na verdade, sua rivalidade só se intensificou no nível profissional, e com ambas as atletas definidas para jogar lado a lado no Time All-Star da WNBApoderemos testemunhar um novo capítulo em sua rivalidade.

Apesar da possibilidade de eles consertarem a situação como parte do mesmo time All-Star, a competição pelo título Prêmio WNBA de Novato do Ano está esquentando, mantendo a rivalidade viva. Clark era inicialmente o grande favorito, mas ReeseO desempenho consistente de como uma máquina de duplo-duplo a colocou no centro das atenções. Como resultado, Clark não lidera mais seu time em pontos por jogo, e Reese ultrapassou a corrida de Novato do Ano aos olhos de algumas pessoas.

Assista à reação de Angel Reese quando o técnico da Sky disse que ela foi nomeada All-Star da WNBAParker Johnson

De acordo com a BetMGM, as probabilidades atuais para o prêmio de Novato do Ano da WNBA de 2024 são a favor de Caitlin Clark (-1200)com Angel Reese atrás em (+650). A corrida pelo prêmio está longe de acabar, e as opiniões sobre quem o merece variam. Ambos os jogadores têm apresentado números impressionantes para seus respectivos times.

Caitlin Clarkjogando pelo Indiana, demonstrou suas habilidades com um PPG (pontos por jogo) de 16,8, APG (assistências por jogo) de 7,8, RPG (rebotes por jogo) de 5,8, STL (roubos de bola) de 1,5 e BLK (bloqueios) de 0,9. Ela também garantiu uma vaga no top 15 da liga em pontuação, assistências, rebotes, roubos de bola e bloqueios.

A rivalidade entre Clark e Reese desperta entusiasmo no confronto do All-Star

Por outro lado, Anjo Reeserepresentando Chicago, contribuiu com um PPG de 13,5, APG de 1,8, RPG de 12,0, STL de 1,5 e BLK de 0,4. Sua estatística de destaque é sua média notável de 12,0 rebotes por jogo.

À luz de suas performances, a corrida pelo prêmio de Novata do Ano continua imprevisível. A competição entre Clark e Reese não só adicionou emoção à WNBA, mas também mostrou o talento excepcional dessas jovens atletas.

O próximo jogo WNBA All-Star, onde ambas as jogadoras estarão no mesmo time, será um evento atraente de assistir, pois pode potencialmente impactar sua rivalidade e a corrida pelo prêmio de Novata do Ano. A WNBA ainda não disse quando a Novata do Ano desta temporada será nomeada.