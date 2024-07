Novato do Kings, Devin Carter, passa por cirurgia no ombro esquerdo

O Sacramento Kings anunciou na quinta-feira que o novato Devin Carter passou por uma cirurgia no ombro esquerdo para reparar um rompimento do lábio.

A equipe disse que o armador de 22 anos será reavaliado em aproximadamente seis meses.

Carter, que passou os últimos dois anos no Providence College após se transferir da Carolina do Sul, foi selecionado em 13º lugar no draft da NBA de 2024. Ele teve médias de 19,7 pontos, 8,7 rebotes e 3,6 assistências na temporada passada para os Friars, ganhando as honras de Jogador do Ano da Big East.

Os Kings adquiriram recentemente o agente livre DeMar DeRozan em uma troca de três times com o Chicago Bulls e o San Antonio Spurs. Sacramento trocou o ala Harrison Barnes e uma troca de escolha desprotegida de 2031 para os Spurs. Chicago recebeu Chris Duarte, duas escolhas de segunda rodada do draft e considerações em dinheiro dos Kings.