Novo documentário de Abraham Lincoln afirma que ele fez sexo com homens

Abraham Lincoln teve relações sexuais com outros homens antes de ser eleito presidente… pelo menos de acordo com um novo documentário.

A vida sexual do honesto Abe é o tema do próximo documento “Amante de Homens: A História Não Contada de Abraham Lincoln”… ou seja, seus supostos relacionamentos românticos com caras.

As preferências sexuais de Lincoln são reunidas através de entrevistas com dezenas de estudiosos, além de cartas e fotos nunca antes vistas.

Como afirma um especialista no 16º presidente, “Lincoln provavelmente dormiu na mesma cama com mais homens do que com mulheres”.

Claro, esta não é a primeira vez que há especulações de que Honest Abe era gay ou bi. O tema tem sido explorado há décadas em reportagens de capa de revistas, livros e outras obras publicadas.

As lutas conjugais de Abe com Maria Todd estão bem documentados, e por 4 anos ele supostamente dividiu a cama com seu amigo Velocidade de Joshua Fry.

A sinopse deste filme diz que as evidências históricas dos relacionamentos românticos de Lincoln ampliam as “lentes para a história da fluidez sexual humana e concentram-se nas profundas diferenças entre os costumes sexuais do século XIX e aqueles que mantemos hoje”.



Reproduzir conteúdo de vídeo