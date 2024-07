Novo ponto de vista do tiroteio do Trump Rally mostra o quão perto o atirador estava do palco

Reproduzir conteúdo de vídeo



Novo vídeo chocante filmado por uma das vítimas no Donald Trump o tiroteio em rali mostra o quão perto Thomas Crooks o que é que foi isso Trump… e é incrível que o Serviço Secreto tenha sentido falta dele.

A filmagem, obtida pela Fox News, filmada nas arquibancadas atrás de Trump, mostra Crooks se movendo rapidamente ao longo do telhado do American Glass Research Building, desaparecendo e depois reaparecendo… minutos antes de disparar 8 tiros.

É o primeiro vídeo que mostra Crooks e Trump no mesmo quadro… e este novo ponto de vista ilustra o quão perto o telhado estava de onde Trump estava no palco.

Este vídeo foi gravado às 18h08… 3 minutos antes de Crooks abrir fogo com seu rifle estilo AR-15. Você vê Trump falando no pódio, além da grande multidão e do prédio ao fundo, com Crooks se arrastando no topo do prédio.

Como as autoridades não notaram os bandidos e tomaram medidas para proteger Trump?!?

James Copenhaver filmou o vídeo e ele é uma das duas vítimas que foram atingidas por tiros e gravemente feridas durante o comício da campanha de Trump em 13 de julho em Butler, PA.

Os bandidos acertaram Trump na orelha com um tiro, mas dispararam o resto dos tiros contra a multidão… matando Corey Operador e ferindo Copenhaver e Davi Holandês.

Outros vídeos de participantes do comício mostram Crooks passeando pela base do prédio durante o comício… e o FBI diz que ele voou com um drone sobre as terras da fazenda no início do dia, antes que a polícia o sinalizasse como uma “pessoa suspeita”.

Lembre-se… o vídeo mostra Crooks subindo no telhado às 18h06 e ele foi localizado pela polícia e pelos espectadores dois minutos depois, quando este novo vídeo foi filmado.

O FBI diz que um policial foi içado para o telhado às 18h11 … Crooks o confrontou com um rifle e o policial caiu no chão e comunicou pelo rádio que Crooks estava amarrado com uma “arma longa”.



Incrivelmente, o Serviço Secreto ainda permitiu que Trump continuasse a falar… e Crooks conseguiu disparar 8 tiros.



