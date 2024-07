Novo vídeo mostra atiradores do serviço secreto atirando contra atirador do telhado no Trump Rally

Reproduzir conteúdo de vídeo



Donald Trump tem que agradecer aos atiradores do Serviço Secreto por matarem o atirador que aparentemente tentou assassiná-lo – porque apenas um segundo depois que ele disparou … eles o tiraram de um telhado oposto, tudo isso agora pode ser visto em um novo vídeo.

Este clipe – que foi postado por um Usuário TikTok e agora está se tornando viral – programas o tiroteio de um ângulo diferente… e é revelador em várias frentes… porque mostra o que estava acontecendo nos momentos que antecederam os tiros no comício de Butler.



Como você pode ver, há pelo menos dois agentes do Serviço Secreto no que parece ser o telhado de um celeiro e eles estão com suas armas prontas – aparentemente rastreando um alvo de longe.

Você pode ver Trump no palco logo abaixo deles… e enquanto ele termina uma frase, você pode ouvir alguns tiros – que claramente vieram do atirador – com DT reagindo e tocando sua orelha, com gritos de a multidão gritando e as pessoas em pânico.



Quase instantaneamente, você também pode ver um dos atiradores no telhado disparar sua própria arma… com a arma balançando devido ao recuo. Como sabemos, o atirador foi neutralizado.

O que é interessante… parece que os atiradores no telhado podiam estar cientes da presença do atirador do outro lado do caminho há pelo menos algum tempo, e se esse for de fato o caso… isso rastreia com que testemunha ocular alegou – ou seja, ele sinalizou o atirador mas a aplicação da lei não agiu com rapidez suficiente para eliminar a ameaça *antes* que os tiros pudessem ser disparados.



A maneira como esse cara contou… policiais e pelo menos alguns agentes do Serviço Secreto estavam cientes da presença do atirador no telhado antes de atirar nele – e essa testemunha questionou por que eles esperaram tanto tempo para fazer alguma coisa. É uma pergunta justa… claro, mais respostas surgirão em breve.

Como lhe dissemos… Trump diz que levou um tiro na orelha, e quando foi atingido e ficou claro que as balas estavam voando – outros agentes do Serviço Secreto no terreno atacaram-no… cobrindo-o e escoltando-o rapidamente para um veículo e fora de perigo.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Trump foi desafiador enquanto era levado embora – erguendo o punho e fazendo a multidão aplaudi-lo. Ele estava claramente sangrando pela orelha… e dizem que está em boas condições.

Como dissemos, o atirador foi morto… mas, infelizmente, pelo menos um outro participante do comício foi morto no caos. Pelo menos outros dois estão gravemente feridos.

DT tem falado sobre o tiroteio… expressando agradecimento às autoridades, ao mesmo tempo em que observa sua consternação com o fato de que isso poderia acontecer em 2024. A identidade do atirador ainda não foi divulgada… mas há vídeos/fotos circulando com o objetivo de mostrar o consequências.