Novo vídeo mostra Thomas Matthew Crooks perambulando pelo comício de Trump antes de filmar

Novas imagens parecem mostrar o possível Donald Trump assassino Thomas Matthew Crooks espreitando no fundo do comício… uma hora antes de atirar no ex-presidente.

No vídeo gravado por um homem que participou do comício de sábado, você pode ver uma pessoa que corresponde à descrição de Crooks – e ele está andando pelo perímetro do evento, nos arredores do evento principal… bem perto do prédio que Crooks escalou uma hora depois que mirar em Trump.

A filmagem foi obtida por WTAE-TV Pittsburgh … e o apoiador de Trump que filmou diz que quando olhou a filmagem e notou Crooks ao fundo, ele não conseguia dormir … muito menos acreditar que havia capturado o atirador inadvertidamente.



O cinegrafista explica que estava tentando capturar o tamanho da multidão de Trump quando pegou seu telefone e gravou a cena… e a filmagem também mostra parte da presença policial em Butler, com policiais não muito longe de onde Crooks estava andando.

Cerca de uma hora depois de o vídeo ter sido gravado, Crooks subiu no telhado de um prédio próximo e atirou em Trump com um rifle estilo AR-15 antes de ser morto por fogo de retorno de atiradores de elite.

Os pais dos bandidos relatou seu desaparecimento no dia do comício… e ele supostamente tirou folga do trabalho no sábado e disse aos colegas de trabalho que voltaria no domingo.



Dizia-se que o pessoal de segurança estava de olho em Crooks no comício… ele levantou suspeitas pela primeira vez 3 horas antes do tiroteio, quando trouxe um telêmetro através de um posto de controle de segurança.