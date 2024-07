Nuggets adicionam Westbrook em um acordo mínimo de 2 anos, diz agente

O acordo de Russell Westbrook para se juntar ao Denver Nuggets será um contrato mínimo de dois anos, veterano, com opção de jogador para 2025-26, disse seu agente Jeff Schwartz, da Excel Sports, a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

O acordo vale US$ 6,8 milhões, disse uma fonte à ESPN.

Westbrook, que estava em Denver para assinar o acordo na sexta-feira, está se juntando aos Nuggets depois de ter sido negociado pelo LA Clippers para o Utah Jazz na semana passada em um acordo de sign-and-trade pelo guarda Kris Dunn. Essa troca, que incluiu uma troca de escolha de segunda rodada, foi feita para abrir caminho para o antigo MVP assinar com Denver assim que Utah dispensou Westbrook, o que aconteceu no sábado.

Os Nuggets podem usar um armador reserva veterano que pode fornecer energia, defender e ser um titular substituto depois que Kentavious Caldwell-Pope e Reggie Jackson saíram como agentes livres.

Westbrook, que começou a temporada como armador titular antes de passar para o papel de sexto homem depois que os Clippers negociaram com James Harden, une forças com o atual MVP Nikola Jokic. Westbrook é o líder da carreira em triplos-duplos com 199, e Jokic está em quarto lugar com 130.

Westbrook teve médias de 11,1 pontos, 5,0 rebotes e 4,5 assistências em 22,5 minutos por jogo na temporada passada.