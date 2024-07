Nuno Borges supera Rafael Nadal na Suécia e conquista 1º título do ATP Tour

BASTAD, Suécia — A sequência de vitórias de Rafael Nadal no Nordea Open, em quadra de saibro, terminou no domingo, quando o espanhol foi derrotado por Nuno Borges por 6-3 e 6-2 na final.

O sétimo cabeça de chave português quebrou o serviço de Nadal cinco vezes em seu caminho para o primeiro título do ATP Tour. Foi a primeira final de Nadal desde o Aberto da França de 2022.

Nuno Borges comemora seu primeiro título ATP após derrotar Rafael Nadal na final do Nordea Open. Bjorn Larsson Rosvall/EPA-EFE/Shutterstock

“É uma loucura, no tênis isso não acontece quando você espera às vezes”, disse Borges. “Eu sei que todos nós queríamos que Rafa vencesse, uma parte de mim também desejava isso, mas algo ainda maior dentro de mim realmente se esforçou hoje.”

Nadal estava jogando o torneio na Suécia pela primeira vez desde que ganhou o título aos 19 anos em 2005, enquanto se preparava para o torneio olímpico no saibro de Roland Garros, em Paris.

Nadal, de 38 anos, pulou Wimbledon porque não queria mudar de superfície para grama e depois voltar para saibro e correr o risco de lesão. Ele tem lidado com lesões no quadril e no abdômen ao longo do último ano e meio.