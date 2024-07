NWSL Power Rankings: Pride vence em KC e ganha direitos de se gabar

Há uma mudança no topo do NWSL Power Rankings depois que o Orlando, com poucos jogadores, surpreendeu o Current em Kansas City no sábado. Peter Aiken-USA TODAY Esportes

É segunda-feira e mais uma semana de ação da NWSL está encerrada, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossas classificações são derivadas de uma combinação de estatísticas importantes da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos escritores.

Quem está subindo na tabela? Quem está em queda livre? Nossos escritores e modelos estatísticos classificaram todos os 14 clubes da liga após a 16ª rodada. Vamos mergulhar.

Classificação anterior: 2

Próxima partida: 23 de agosto no Houston Dash, 20h ET

O Pride poderia ter sido abalado pelo cartão vermelho de Carrie Lawrence aos 42 minutos em Kansas City, mas em vez disso eles brilharam jogando com 10, derrotando o Current na partida mais esperada da temporada. Seb Hines deu uma aula de mestre com um jogador a menos, orquestrando uma defesa que fechou o melhor ataque da liga. Com uma sequência invicta de 17 partidas recorde da NWSL, não há dúvidas de quem é a classe da liga indo para a pausa olímpica.

Classificação anterior: 1

Próxima partida: 25 de agosto no Washington Spirit, 12h ET

O Current chegou a jogar 48 minutos a mais que o Pride e, de alguma forma, ainda saiu com sua primeira derrota da temporada. As dificuldades de AD Franch continuaram quando ela concedeu o pênalti pelo gol da vitória e o KC pareceu desprovido de ideias durante boa parte do segundo tempo, disparando cruzamentos sem objetivo na área quase sempre que pegava a bola. Foi chocante ver do melhor ataque da liga e provavelmente um caso isolado que pode ser resolvido com mais saúde, mas os problemas no gol não podem ser ignorados.

Classificação anterior: 3

Próxima partida: 25 de agosto vs. Kansas City Current, 12h ET

Croix Bethune e Hal Hershfelt têm merecidamente assumido os holofotes nesta temporada em DC, mas foi a terceira escolha de primeira rodada do Spirit, Makenna Morris, que foi a estrela na vitória por 3 a 0 sobre Bay no sábado. Morris marcou seu primeiro gol, pegou sua primeira assistência e sofreu um pênalti enquanto a taça de novatos fenomenais do Spirit transborda.

Classificação anterior: 4

Próxima partida: 24 de agosto contra Portland Thorns, 14h ET

Gotham venceu LA por 2 a 0 para manter sua ótima fase. Eles perderam apenas uma vez em seus últimos 12 e mais uma vez receberam contribuições de todos os lados. Na semana passada, foi Delanie Sheehan quem fez um ótimo trabalho para apoiar as estrelas, e ela tinha um gol para arrancar. Este time pode estar em quarto lugar, mas está nos dando todos os motivos para acreditar que ele estará de igual para igual com os melhores times no final desta temporada.

jogar 0:55 Olivia Wingate entra no gol do North Carolina Courage Olivia Wingate entra no gol do North Carolina Courage

Classificação anterior: 6

Próxima partida: 25 de agosto no Seattle Reign FC, 22h ET

Sean Nahas fez três substituições no intervalo e valeu a pena, pois o Courage transformou um déficit de 1 a 0 no intervalo em uma vitória de 3 a 1 sobre Louisville. Ashley Sanchez e Manaka Matsukubo encontraram o fundo da rede, mas foi Olivia Wingate quem roubou a cena ao comemorar seu retorno de lesão com um gol em sua estreia na temporada. Ninguém vai querer ver o Courage chegar aos playoffs com a forma como eles estão crescendo, ficando mais saudáveis ​​e imbatíveis em casa.

Classificação anterior: 5

Próxima partida: 24 de agosto no NJ/NY Gotham FC, 14h ET

Os Thorns deixaram para o final, mas o gol de Izzy D’Aquila aos 85 minutos lhes rendeu uma vitória merecida sobre San Diego. O ataque que tinha ficado quieto nas últimas semanas parecia brilhante e eles poderiam facilmente ter marcado dois ou três gols, com Janine Beckie em particular se encontrando aberta na frente do gol repetidamente. Jessie Fleming foi ótima no centro do campo e se isso continuar, os Thorns serão um time perigoso no outono.

Classificação anterior: 7

Próxima partida: 24 de agosto no Racing Louisville, 19h30 horário do leste dos EUA

Um strike de Mallory Swanson foi tudo o que foi preciso para Chicago derrotar Houston por 1 a 0. Swanson sempre foi boa com os dois pés, mas seu pé esquerdo tem sido especialmente perigoso nesta temporada, pois ela adicionou mais uma arma ao seu arsenal já bem abastecido. Esse pé esquerdo deu às Red Stars esta vitória, já que a equipe de demolição de uma mulher conquistou todos os três pontos.

jogar 0:36 Golpe impressionante de Mal Swanson coloca Chicago na frente Confira este gol fantástico de Mallory Swanson, do Chicago Red Stars, para fazer 1 a 0 contra o Houston Dash.

Classificação anterior: 8

Próxima partida: 23 de agosto no Utah Royals FC, 21h30 horário do leste dos EUA

As boas vibrações das vitórias consecutivas do Bay não tiveram chance contra o poderoso Spirit no sábado. O Bay estava na defensiva desde o início e dois gols atrás no 21º minuto. A imprensa aumentou conforme a partida avançava e eles começaram a parecer um pouco melhores, mas era tarde demais. Ainda assim, o time de expansão está segurando uma vaga nos playoffs após 16 partidas, então tem que se sentir bem sobre a maneira como as coisas estão indo em San Jose.

Classificação anterior: 9

Próxima partida: 24 de agosto contra Chicago Red Stars, 19h30 horário do leste dos EUA

O Racing está mancando para a pausa olímpica após perder para o Courage por 3 a 1. Eles conquistaram apenas um ponto em suas últimas cinco partidas e agora estão fora das vagas dos playoffs, mas Reilyn Turner continua sendo um ponto brilhante. Ela marcou o único gol de Louisville para continuar sua boa campanha de novata.

Classificação anterior: 12

Próxima partida: 24 de agosto no San Diego Wave, 16h ET

O meio-campo decepcionou o ACFC mais uma vez, pois caiu para Gotham por 2 a 1. Eles vão para a pausa olímpica em uma sequência de três derrotas, mas apenas três pontos atrás da vaga final do playoff, então eles terão muito o que jogar quando retornarem à ação da NWSL.

Classificação anterior: 11

Próxima partida: 23 de agosto contra Orlando Pride, 20h ET

O Dash caiu em Chicago por 1 a 0 e estendeu sua sequência sem gols para 462 minutos. Eles quase não criaram chances novamente, e houve poucos sinais de que eles estão prestes a mudar as coisas. Espero que Houston use essas próximas semanas para fazer algumas mudanças que possam fazer as coisas irem na direção certa ou eles estarão olhando para outra temporada sem uma vaga nos playoffs.

Classificação anterior: 10

Próxima partida: 24 de agosto vs. Angel City FC, 16h ET

Foi uma semana ruim, nada boa, terrível para o Wave e culminou com uma derrota por 1 a 0 em Portland, que estendeu sua sequência sem vitórias para nove jogos. A pausa olímpica não poderia ter vindo em um time melhor para San Diego, que tem muito a descobrir no escritório, no banco de reservas e no campo.

jogar 1:02 Veronica Latsko marca pelo Seattle Reign FC Veronica Latsko marca pelo Seattle Reign FC

Classificação anterior: 13

Próxima partida: 25 de agosto contra North Carolina Courage, 22h ET

O Reign jogou contra Utah em um empate de 1 a 1 graças a um gol de Veronica Latsko. Eles estão invictos em suas últimas quatro partidas, mas também sem vitórias em suas últimas nove. Então, as coisas estão melhorando em Seattle ou não?

Classificação anterior: 14

Próxima partida: 23 de agosto vs. Bay FC, 21h30 horário do leste dos EUA

Ally Sentnor marcou para dar aos Royals um ponto em sua primeira partida desde a demissão de Amy Rodriguez. A escolha nº 1 no draft deste ano continua sendo um ponto positivo em uma temporada difícil para Utah e a ajuda está a caminho com a nova contratação Mina Tanaka chegando. Ela deve levantar Sentnor e os Royals quando fizer sua estreia na NWSL.