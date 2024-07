O AC Milan contrata o filho mais velho de Zlatan Ibrahimovic, Maximilian

Maximilian Ibrahimovic assinou com o AC Milan. AC Milan/AC Milan via Getty Images

O filho mais velho de Zlatan Ibrahimovic, Maximilian, assinou seu primeiro contrato profissional com o AC Milan.

O jovem atacante jogará pelo time reserva do Milan, ‘Milão Futuro’, na Série C na temporada 2024-25.

Maximilian, 17, jogou pelo time sub-18 do clube na temporada passada. O jogador sueco acompanhou o pai pela Europa e foi matriculado anteriormente nas academias do Paris Saint-Germain e do Manchester United.

Ibrahimovic, que é o maior artilheiro de todos os tempos da Suécia, com 62 gols em 121 partidas, se aposentou do futebol no verão passado, depois que seu contrato com o Milan expirou.

Atualmente, ele ocupa o cargo de consultor sênior dos proprietários do AC Milan.

O filho mais novo de Ibrahimovic, Vincent, também faz parte da equipe juvenil do clube.