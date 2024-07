O acidente de bicicleta elétrica de Pax Jolie-Pitt foi tão intenso que testemunhas pensaram que ele havia morrido

Pax Jolie-Pitt O acidente com a bicicleta elétrica de foi tão intenso que as pessoas que correram primeiro pensaram que ele poderia ter morrido ali mesmo… TMZ descobriu.

Testemunhas oculares nos disseram… as pessoas que moravam na rua de Los Angeles onde Pax bateu sua bicicleta elétrica estilo BMX em um carro na segunda-feira pensaram que ele era um caso perdido quando o viram deitado imóvel no chão – isto é, até que ele recuperou a consciência quando os paramédicos chegaram ao local.

Disseram-nos que a bicicleta de Pax parecia bem e não mostrava nenhum sinal óbvio de dano causado pelo impacto … mas fomos informados de que o próprio PJP estava com frio e deixou as pessoas extremamente preocupadas. Aliás, nossas fontes dizem que a área em que isso aconteceu não fica longe de onde Angie ela mesma vive.

De qualquer forma… todas essas novas informações estão de acordo com nosso relatório inicial de que os socorristas estavam preocupados com um possível sangramento cerebral – especialmente porque ele estava andando sem capacete. Também sabemos que Pax acabou passando a noite no hospital.