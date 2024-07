O aposentado Kemba Walker retorna aos Hornets como parte da equipe técnica

Kemba Walker, um dia após encerrar sua carreira de jogador, está retornando para onde encontrou seu maior sucesso na NBA, já que o Charlotte Hornets anunciou que ele está se juntando à equipe técnica como treinador de aprimoramento de jogadores.

Walker foi três vezes All-Star durante seus oito anos com a franquia Hornets e continua sendo o líder de todos os tempos do time em pontos, com 12.009.

O jogador de 34 anos anunciou sua aposentadoria na terça-feira, encerrando uma carreira que incluiu passagens pelo Boston Celtics, New York Knicks e Dallas Mavericks. Ele jogou esporadicamente na temporada passada com o AS Monaco, que venceu o campeonato da Liga Francesa.

Walker se juntou ao então Charlotte Bobcats em 2011 como a escolha geral nº 9. Junto com o marco de pontos, ele também é o líder de todos os tempos da franquia em cestas de 3 pontos, ações de vitórias e minutos jogados e está no top 10 em assistências (segundo), roubos de bola (terceiro), jogos jogados (terceiro) e rebotes (oitavo).

A contratação de Walker foi uma das várias posições de assistente técnico anunciadas pelos Hornets na quarta-feira para preencher a equipe do novo técnico Charles Lee.

Informações de Andrew Lopez, da ESPN, foram usadas nesta reportagem.